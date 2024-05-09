Джессика Альба похвасталась ярким Днем рождения в Мексике (фото)

Джессика Альба показала, как отпраздновала День рождения

Альба известна благодаря ярким ролям в таких фильмах как:

"Город грехов"

"Фантастическая четверка"

"Вуаль"

"Секс-гуру"

"Привет, Билли"

"Антураж" и т.д.

И трудно сказать, что актрисе уже 43 года, ведь она прекрасно выглядит и демонстрирует это в своих соцсетях.

На днях, Джессика отметила свой День рождения в окружении семьи и близких друзей. Она устроила праздник в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Но этого ей было мало и поэтому актриса решила поехать в Мексику и отметить свое 43-летие еще раз, но уже более ярко.

Компанию Джессике составили ее подружки. Женщины остановились в люксовой гостинице Rosewood Mayakoba, которая скрылась среди мангровых кустарников, зеленых джунглей и бирюзовых лагун.

Джессика Альба отмечает День рождения в Мексике (фото: instagram.com/jessicaalba)

Во время поездки они загорали, купались, наслаждались танцами и душевными разговорами и устраивали вечеринки на побережье, а также пижамную в доме.

"Лучшее путешествие на день рождения, о котором может только мечтать каждая женщина. Иметь на своем жизненном пути круг женщин, которые могут отказаться от представлений о том, кем мы должны быть, быть уязвимыми и открытыми к росту, видеть это и быть частью этого - это за пределом чуда. Один из лучших подарков в моей жизни - это круг женщин, которые обогащают друг друга. Поэтому спасибо моим #soulsisters, я люблю вас", - поделилась впечатлениями Джессика.

Джессика Альба отмечает 43-летие с подругами в Мексике (фото: instagram.com/jessicaalba)