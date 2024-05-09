Джессіка Альба похизувалась яскравим Днем народження у Мексиці (фото)

Джессіка Альба показала, як відсвяткувала День народження

Альба відома завдяки яскравим ролям у таких фільмах як:

"Місто гріхів"

"Фантастична четвірка"

"Вуаль"

"Секс-гуру"

"Привіт, Біллі"

"Антураж" тощо.

І важко сказати, що акторці вже 43 роки, адже вона має чудовий вигляд та демонструє це у своїх соцмережах.

Днями Джессіка відсвяткувала свій День народження в оточенні сім’ї та близьких друзів. Вона влаштувала свято у своєму особняку в Лос-Анджелесі.

Але цього їй було мало і саме тому акторка вирішила поїхати до Мексики та відзначити своє 43-річчя ще раз, але вже більш яскраво.

Компанію Джессіці склали її подружки. Жінки зупинилися у люксовому готелі Rosewood Mayakoba, який заховався серед мангрових чагарників, зелених джунглів та бірюзових лагун.

Джессіка Альба святкує День народження у Мексиці (фото: instagram.com/jessicaalba)

Під час подорожі вони засмагали, купалися, насолоджувалися танцями та душевними розмовами та влаштовували вечірки на узбережжі, а також піжамну у будинку.

"Найкраща подорож на день народження, про яку може лише мріяти кожна жінка. Мати на своєму життєвому шляху коло жінок, які можуть відмовитися від уявлень про те, ким ми маємо бути, бути вразливими та відкритими до зростання, бачити це і бути частиною цього - це за межею дива. Один із найкращих подарунків у моєму житті - це коло жінок, які збагачують одна одну. Тому дякую моїм #soulsisters, я люблю вас", - поділилася враженнями від подорожі Джессіка.

Джессіка Альба святкує 43-річчя з подругами у Мексиці (фото: instagram.com/jessicaalba)