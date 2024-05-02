"Ты наше все": по какому поводу Виктория Бекхэм трогательно обратилась к мужу

Дэвид Бекхэм отмечает свой 49-й День рождения и принимает поздравления от самых близких людей, от семьи. Его жена Виктория уже успела трогательно обратиться к любимому.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост Виктории.

Виктория Бекхэм нежно поздравила Дэвида с Днем рождения

Муж Виктории Бекхэм и всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм только на год моложе своей прекрасной жены, которая недавно принимала искреннее поздравление от любимого.

Сейчас, по этому случаю Виктория по привычке семьи Бекхэмов, которую уже можно считать традицией, трогательно поздравила мужа в соцсети и выложила семейные фото с Дэвидом.

Виктория решила не демонстрировать большое количество фото, а показала лишь пару кадров, на которых запечатлены нежные объятия супружеской пары и искренние улыбки.

"С днем рождения, Дэвид. Мне нравится, что мы вместе стареем! Ты не сильно от меня отстаешь. Ты наше все. Лучший папа и муж, мы все тебя так сильно любим", - подписала фото Виктория.

Виктория Бекхэм поздравила Дэвида с Днем рождения (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такие слова действительно очень приятны, ведь провести вместе большую часть жизни, построить полноценную и хорошую жизнь, родить детей, и при этом оставаться столь близкими - это настоящая любовь, которую Дэвид и Виктория не прекращают показывать друг другу.

Это проявляется в словах и поступках, а также во взгляде, с которым они смотрят друг на друга. Поэтому, пока Дэвид продолжает принимать поздравления, Виктория уже лидер среди всех.