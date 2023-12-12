Дженнифер Энистон общалась с Мэттью Перри в день его смерти: "Ему не было больно"

Энистон общалась с Перри в день его смерти

Актера, сыгравшего в культовом проекте, не стало 28 октября в его доме в Лос-Анджелесе.

Как сообщали медики, мужчине стало плохо, и он утонул в джакузи.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

На момент смерти Мэттью было 54 года. На протяжении всей сознательной жизни он боролся с зависимостью от алкоголя и психотропных препаратов, кроме того, ежедневно выкуривал несколько пачек сигарет.

Перри утверждал, что, начиная с 2021 года, он абсолютно вел трезвый образ жизни, однако после его ухода появились слухи о его возвращении к вредным привычкам.

Его коллега Дженнифер Энистон опровергла эти утверждения, подчеркнув, что они поддерживали теплые отношения, и она была в курсе событий в его жизни.

По словам звезды, в день смерти артиста они общались, и мужчина был трезв, строя планы на будущее.

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри (фото: кадр из сериала "Друзья")

"Как он и сказал, он хотел бы, чтобы его помнили. Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был доволен собой - это то, что я знаю. Я переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся с зависимостями. Он был счастлив", - отметила Энистон.

Знаменитость также вспомнила о том, какой путь прошел Мэттью на пути к выздоровлению.

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Она уверена, что актера нужно запомнить именно таким - не больным, а исцеленным.

"Я хочу, чтобы люди знали, что он был действительно в порядке, он выздоравливал. Он был на пути к этому. Он так много работал над собой. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень скучаю по нему. Мы все скучаем. Боже, он заставил нас очень сильно смеяться", - сообщила Дженнифер.