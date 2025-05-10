Дженнифер Энистон раскрыла 4 правила здоровья в свои 50+

Каких правил придерживается звезда

54-летняя Энистон подробно описала четыре правила, которых она придерживается, чтобы оставаться здоровой и активной.

"Я пью много воды, ежедневно двигаюсь, стараюсь есть цельные, свежие продукты и высыпаюсь как можно больше", - рассказала она.

По словам актрисы, последний пункт для нее является сложным, но он очень важен. В частности, она чувствует себя плохо, если не получает достаточно отдыха.

К тому же Дженнифер следит за тем, что видит на экранах, чтобы поддерживать свое психическое здоровье в порядке.

"Я стараюсь быть очень внимательной к тому, что впускаю в свой разум. Это означает меньше просмотра новостей и телевизора. Наш мир действительно переживает некоторые вызовы и я знаю, что нам всем это очень небезразлично, но иногда я думаю крайне важно выключить все", - добавила она.

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Расписание тренировок

Что касается тренировок, то Энистон сказала, что она большая поклонница Pvolve - это метод, который сочетает фитнес с низкой нагрузкой и оборудование на основе сопротивления, чтобы достичь результатов, превосходящих традиционные тренировки.

Звезда объяснила, что любит тренироваться и с нетерпением ждет сложных занятий, ведь так она чувствует себя сильнее и комфортнее в своем теле.

К тому же каждый раз ее тренировки разные.

Дженнифер Энистон на тренировке (фото: instagram.com/jenniferaniston)