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Українка з Італії шокувала новими деталями про коронавірус: люди злі, як собаки

STYLERЖиття    26.02.2020 - 08:17
Українка з Італії шокувала новими деталями про коронавірус: люди злі, як собаки
Українка повідомила нові подробиці про коронавирусе (фото:twitter.com/nikmarino9)

За словами жінки, в Ломбардії все під контролем

Коронавірус в Італії вбив вже 11 осіб, заразилися 322 людини. Українка Катерина, яка живе в Ломбардії, повідомила нові подробиці про захворювання в її регіоні. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

За словами Каті, самі італійці дуже зляться на те, що в ЗМІ роздувається паніка. Також вона зазначила, що маски, крім медиків і туристів, ніхто не одягає.

"Мені вже навіть трохи нудно читати наші/ваші горе-засоби масової інформації. Сходила в повний продуктів супермаркет, заїхала в лікарню зняти відео для сторіз, ввечері збираюся в ресторан їсти устриць. Італійці злі, як собаки: "Якого хріна ви роздуваєте цю маячню?". В масках жодного знайомого, крім медиків, карабіньєрів, туристів і українців, які приїхали на заробітки", - повідомила Катя.

До речі, в Ломбардії для дітей через спалаху коронавіруса зробили канікули, чому дуже раді останні.

"Діти. Діти пруться шо дурні від канікул. Педіатр сказав, що якщо захворіють, то з симптоматикою середньостатистичної застуди", - підкреслила українка.

Українка з Італії шокувала новими деталями про коронавірус: люди злі, як собакиСкріншот поста (facebook.com/katerina.zvezda)

Як раніше ми писали, Моз не рекомендує українцям відвідувати країни, де зареєстрували коронавірус.

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