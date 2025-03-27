Джастин Бибер замиловал редкостными фото с 7-месячным сыном
Американский певец Джастин Бибер редко делится семейными фото. Однако недавно он решил нарушить традицию и очаровать поклонников кадрами с малышом, который появился на свет в августе прошлого года.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Бибера.
Джастин опубликовал серию фото в карусели, среди которых обнимает своего 7-месячного сына Джека Блюза.
На кадрах Малыш сжимает лицо 31-летнего папы на кадрах, лежа на белом полотенце.
Джастин Бибер показал сына (фото: instagram.com/justinbieber)
Хотя звездный отец закрывает лицо сына, можно заметить, что он имеет похожие темно-русые волосы.
Бибер и маленький Джек (фото: instagram.com/justinbieber)
Как отреагировали в сети
После того, как в сети несколько недель обсуждали поразительную трансформацию Бибера, пользователи были рады увидеть его счастливым и в хорошем настроении. Фолловеры сразу засыпали сообщение комплиментами.
- "Детские поцелуи и эти маленькие ручки... Плачу".
- "Такой милый, о Боже. У меня нет слов".
- "Этот малыш такой милый и очаровательный. Джастин, Хейли и Джек, пусть Бог благословит вашу семью".
- "Такие очаровательные мальчики".
- "Какие же вы милые, люблю вас".
Что известно об отцовстве Джастина и Хейли
Пара поздравила малыша в семье в августе 2024 года, опубликовав первое фото с ним в соцсетях. Впоследствии инсайдеры сообщали, что изможденный вид артиста, о котором долгое время говорили в сети, был связан именно с новоиспеченной ролью отца и постоянной работой.
Джастин и Хейли предпочитают держать ребенка вне поля зрения, однако иногда делятся трогательными фотокадрами с Джеком. В феврале Бибер даже обмолвился, что уже мечтает научить мальчика кататься на коньках.
Джастин и Хейли в ожидании первенца (фото: instagram.com/justinbieber)
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