Джастин Бибер замиловал редкостными фото с 7-месячным сыном

Американский певец Джастин Бибер редко делится семейными фото. Однако недавно он решил нарушить традицию и очаровать поклонников кадрами с малышом, который появился на свет в августе прошлого года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Бибера.

Джастин опубликовал серию фото в карусели, среди которых обнимает своего 7-месячного сына Джека Блюза.

На кадрах Малыш сжимает лицо 31-летнего папы на кадрах, лежа на белом полотенце.

Джастин Бибер показал сына (фото: instagram.com/justinbieber)

Хотя звездный отец закрывает лицо сына, можно заметить, что он имеет похожие темно-русые волосы.

Бибер и маленький Джек (фото: instagram.com/justinbieber)

Как отреагировали в сети

После того, как в сети несколько недель обсуждали поразительную трансформацию Бибера, пользователи были рады увидеть его счастливым и в хорошем настроении. Фолловеры сразу засыпали сообщение комплиментами.

"Детские поцелуи и эти маленькие ручки... Плачу".

"Такой милый, о Боже. У меня нет слов".

"Этот малыш такой милый и очаровательный. Джастин, Хейли и Джек, пусть Бог благословит вашу семью".

"Такие очаровательные мальчики".

"Какие же вы милые, люблю вас".

Что известно об отцовстве Джастина и Хейли

Пара поздравила малыша в семье в августе 2024 года, опубликовав первое фото с ним в соцсетях. Впоследствии инсайдеры сообщали, что изможденный вид артиста, о котором долгое время говорили в сети, был связан именно с новоиспеченной ролью отца и постоянной работой.

Джастин и Хейли предпочитают держать ребенка вне поля зрения, однако иногда делятся трогательными фотокадрами с Джеком. В феврале Бибер даже обмолвился, что уже мечтает научить мальчика кататься на коньках.

Джастин и Хейли в ожидании первенца (фото: instagram.com/justinbieber)

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