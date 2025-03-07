Поразительная трансформация Джастина Бибера: что на самом деле произошло с певцом

Уже несколько недель в сети активно обсуждают трансформацию 31-летнего певца Джастина Бибера. Последние фото и видео, на которых артист выглядит уставшим и истощенным, вызвали серьезное беспокойство у его поклонников. Начали появляться слухи о его проблемах со здоровьем или наркотиками. Но что на самом деле стоит за этими изменениями?

С февраля Джастин Бибер впервые за долгое время начал появляться на публике. И эти появления кардинально изменили взгляд на жизнь артиста среди его фанатов.

Джастин и Хейли Бибер (фото: Getty Images)

Почему фанаты Джастина Бибера забили тревогу

Некоторые поклонники певца серьезно начали волноваться за его здоровье, когда появилось видео с мероприятия Rhode Skincare в Лос-Анджелесе, на которое Джастин пришел поддержать жену Хейли Бибер.

Его поведение на кадрах вызвало волну обсуждений в соцсетях, а также появление множества теорий относительно его состояния. С тех пор начались разговоры о возможной наркотической зависимости Бибера. Однако на самом деле причина в другом.

Дополнительного резонанса добавили публичные выходы Джастина с женой, во время которых он казался слишком уставшим и отстраненным.

Джастин и Хейли Бибер (фото: Geetty Images)

Что на самом деле стало причиной изменений внешности певца

Как сообщили в TMZ, представитель Бибера назвал предположения об употреблении артистом наркотиков абсолютно ложными. Джастин действительно может выглядеть уставшим, но причиной тому является непростой год.

Так, огромную роль сыграло отцовство. В августе прошлого года у Хейли и Джастина родился сын, которого влюбленные назвали Джек Блюз. Ночи без сна, новые обязанности по уходу за ребенком - все это повлияло на состояние Бибера.

Джастин Бибер держит на руках сына (фото: instagram.com/justinbieber)

Кроме того, певец активно работает над созданием новой музыки, из-за чего проводит много времени в студии и соответственно не высыпается. Он также пересмотрел свое окружение, отказавшись от общения с людьми, которые больше не имели положительного влияния на его жизнь.

Что Джастин Бибер говорит о спекуляциях вокруг его внешности

Джастин и Хейли Бибер не комментируют домыслы в соцсетях. Они привыкли, что их жизнь часто становится предметом обсуждения и распространения слухов. Однако на днях певец в Stories в Instagram сделал серию загадочных постов, вдохновленных главой 11 Евангелия от Иоанна.

"Иисус не исцелил своего лучшего друга Лазаря сразу, даже зная, что люди будут говорить дерьмо, мол, как он может быть Богом, если не помог своему другу. Но Иисус не пытался угодить всем и не позволял людям подгонять его. Он знал, на что способен", - писал Бибер.



Пост Бибера (скриншот)

"Самая лучшая часть этой истории: когда все думают, что Иисус опоздал и дал своему другу умереть, на самом деле он никогда не опаздывает. Он приходит и воскрешает его из мертвых, показывая, что он имеет власть жизнью и смертью", - также отметил он.

Что именно подобными сообщениями хотел сказать Бибер - непонятно. Возможно, так он намекал поклонникам, что несмотря на критику и сплетни будет идти к своей цели.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились в 2018 году. О пополнении в семье супруги сообщили, когда Хейли была на седьмом месяце беременности. В августе пара впервые стала родителями. Рождение сына стало для супругов новым этапом в жизни.

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