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Джаред Лето зірвався зі скелі в США: перші подробиці (фото)

STYLERПерсони    08.03.2020 - 13:38
Джаред Лето зірвався зі скелі в США: перші подробиці (фото)
Джаред Лето (фото: twitter.com/JaredLeto)

Відомий американський актор ледь не загинув під час відвідування каньйону Ред Рок

Американський актор і музикант Джаред Лето зірвався зі скелі в США. Він ледь не загинув під час підняття на скелю каньйону Ред Рок. Після інциденту артист сам написав про подію у своєму профілі в Twitter. До публікації він прикріпив фото і відео.

Як повідомив сам 48-річний актор, він пішов у гори разом з досвідченим скелелазом. Врятувався він завдяки приятелю-профі.

"Це день, коли я ледь не загинув. Зірвався, коли займався скелелазінням з Алексом Хоннольдом. Подивився вгору, а через кілька секунд каменем перетерло трос, а я завис у повітрі на висоті близько 600 футів (180 метрів). Пам'ятаю, як дивився вниз, на землю", — розповів Лето.

Джаред Лето зірвався зі скелі в США (фото: twitter.com/JaredLeto)

Також актор розповів, що відчув у момент падіння.

"Це була дивна мить — менше страху, більше усвідомлення і трохи смутку. Адреналін я відчув, коли зміг повернутися на скелю... В цілому було досить весело", — зізнався актор.

Нагадаємо, що раніше в Японії безслідно зник відомий український атлет. Марафонець і гірськолижник 26 лютого зібрався здійснити сходження на Фудзіяму. Через два дні він здійснив свій останній дзвінок друзям. На поточний момент його місцезнаходження невідоме.

Також ми писали, що в горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів.

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