Джаред Лето зірвався зі скелі в США: перші подробиці (фото)

Відомий американський актор ледь не загинув під час відвідування каньйону Ред Рок

Американський актор і музикант Джаред Лето зірвався зі скелі в США. Він ледь не загинув під час підняття на скелю каньйону Ред Рок. Після інциденту артист сам написав про подію у своєму профілі в Twitter. До публікації він прикріпив фото і відео.

Як повідомив сам 48-річний актор, він пішов у гори разом з досвідченим скелелазом. Врятувався він завдяки приятелю-профі.

"Це день, коли я ледь не загинув. Зірвався, коли займався скелелазінням з Алексом Хоннольдом. Подивився вгору, а через кілька секунд каменем перетерло трос, а я завис у повітрі на висоті близько 600 футів (180 метрів). Пам'ятаю, як дивився вниз, на землю", — розповів Лето.

Джаред Лето зірвався зі скелі в США (фото: twitter.com/JaredLeto)

Також актор розповів, що відчув у момент падіння.

"Це була дивна мить — менше страху, більше усвідомлення і трохи смутку. Адреналін я відчув, коли зміг повернутися на скелю... В цілому було досить весело", — зізнався актор.

It was a strange moment - less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night... pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE