Джаред Лето зі своєю російською коханою і мамою вперше за довгий час з'явився на публіці

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

Хоч і рідко, але навіть Джаред Лето не може сховатися від папараці

Співак і актор Джаред Лето - "людина-загадка". Він не тільки вражає шанувальників своєю зовнішністю (у 48 років Джаред примудряється виглядати на 20 років молодше), але також просто-таки майстерно приховує своє особисте життя від сторонніх поглядів. Як відомо, Лето вже більше 5-ти років зустрічається з 25-річною моделлю з Росії - Валері Кауфман. Але тільки уявіть, що за весь цей час парочку бачили лише кілька разів разом! Їх появи можна перерахувати буквально по пальцях. У ЗМІ відзначають, що в останній раз папараці вдавалося піймати Лето і Кауфман у 2017 році. "Офіційних даних" у світських хроніках про них ще менше. Що тут скажеш, містика якась!

Буквально вчора, 19 лютого шанувальники актора отримали довгоочікувані кадри з коханою. Правда, знову-таки від папараці. Парочку помітили на вулицях Лос-Анджелеса. Більш того, на прогулянці з сином і його пасією також була мама Джареда - Констанс Лето. В американських ЗМІ зазначають, що всі втрьох вони пообідали в закладі Joan's On Third.

Джаред Лето з коханою і мамою (скріншот поста: instagram.com/choteametv)

Одягнена парочка була вельми повсякденно. Джаред вибрав чорну футболку з символом його групи - Thirty Seconds to Mars, чорні спортивні штани і кросівки. Його обраниця вийшла в світ у білій міні-сукні з квітковим принтом. На плечі Валерія накинула чорний кардиган. Відкриті босоніжки ефектно доповнили образ довгоногої красуні.

Скриншоті поста: instagram.com/ho_ly_guacamole

З недавнього виходу журналісти зробили висновок, що Джаред вже вивів відносини з Валері на новий рівень. Співак і актор познайомив модель з матір'ю.

Цікаво, що шанувальники пари вже встигли відзначити подібність у зовнішності матері Лето і його коханої. Валері схожа на Констанс у чому: від стилю одягу до зачіски. Як кажуть, чоловік підсвідомо схильний вибирати обраницю, схожу на свою матір.

Зазначимо, що чутки про те, що соліст "30 Seconds To Mars" Джаред Лето і російська модель Валері Кауфман почали зустрічатися з'явилися ще в 2015 році. При цьому до цих пір офіційно пара свої відносини так і не підтвердила, але час від часу потрапляє в об'єктиви папараці.

Валері Кауфман (фото: instagram.com/valerykaufman)

Модель Валері Кауфман народилася в Москві в 1995 році. До речі, Джаред Лето старше своєї коханої на 23 роки. За словами Валері, вона з самого дитинства визначила для себе, що її чекає публічна творче життя. Дівчина сама відправляла свої фото в модельні агентства Нью-Йорка. З нею зв'язалися представники Tom Ford, запросили до Нью-Йорк, підписання контракту, після чого кар'єра росіянки пішла в гору.