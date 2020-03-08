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Джаред Лето сорвался со скалы в США: первые подробности (фото)

STYLERПерсоны    08.03.2020 - 13:38
Джаред Лето сорвался со скалы в США: первые подробности (фото)
Джаред Лето (фото: twitter.com/JaredLeto)

Известный американский актер едва не погиб во время посещения каньона Ред Рок

Американский актер и музыкант Джаред Лето сорвался со скалы в США. Он едва не погиб во время поднятия на скалу каньона Ред Рок. После инцидента артист сам написал о случившемся в своем профиле в Twitter. К публикации он прикрепил фото и видео.

Как сообщил сам 48-летний актер, он пошел в горы вместе с опытным скалолазом. Спасся он благодаря приятелю-профи.

"Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю", — рассказал Лето.

Джаред Лето сорвался со скалы в США (фото: twitter.com/JaredLeto)

Также актер рассказал, что почувствовал в момент падения.

"Это был странный миг — меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело", — признался актер.

Напомним, что ранее в Японии бесследно пропал известный украинский атлет. Марафонец и горнолыжник 26 февраля собрался совершить восхождение на Фудзияму. Спустя два дня он совершил свой последний звонок друзьям. На текущий момент его местонахождение неизвестно.

Также мы писали, что в горах Словакии погибли два украинских альпиниста.

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