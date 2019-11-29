ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загибель українських альпіністів у Словаччині: рятувальники розкрили деталі трагедії (фото)

STYLERЖиття    29.11.2019 - 18:05
Загибель українських альпіністів у Словаччині: рятувальники розкрили деталі трагедії (фото)
Українські альпіністи загинули в Словаччині (Фото: колаж РБК-Україна)

Українців просять допомогти сім'ям загиблих скелелазів

Українські альпіністи загинули в горах Словаччини при спуску в районі масиву Ломницький пік у Високих Татрах. Трагедія сталася 28 листопада. 67-річний Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова отримали травми, несумісні з життям. В словацькій гірничо-рятувальній службі на сторінці в Facebook розповіли подробиці події та опублікували фото.

На лінію екстреної допомоги "18 300" надійшло повідомлення про падіння двох українських скелелазів з групи у 11 осіб у другій половині дня.

На допомогу вирушили дві групи професійних і добровільних рятувальників пожежної бригади разом із 14 рятувальниками. Вони пройшли канатною дорогою до Скалнате Плесо, а далі - вже по землі.

Зазначається, що в районі була погана видимість та йшов сніг, були складні погодні умови.

Українські альпіністи загинули в Словаччині у Високих Татрах (Фото: facebook.com/hzs.sk)

Перша рятувальна група виявила тіла українців без ознак життя.

Загиблих на ношах доставили до Скалнате Плесо і звідти в морг у Новому Смоковці, де передали співробітниками поліції.

Українські альпіністи загинули в Словаччині у Високих Татрах (Фото: facebook.com/hzs.sk)

Як розповів заступник директора департаменту - начальник управління консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич, українські альпіністи були знайдені без документів, передає УНІАН.

Словацькі правоохоронці провели ідентифікацію тіл загиблих.

Загибель українських альпіністів у Словаччині: рятувальники розкрили деталі трагедії (фото)

Володимир Михалко (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

Михалко та Скрильова були досвідченими альпіністами (Володимир навіть був інструктором). У клубі альпінізму і скелелазіння "Вертикаль" опублікували номери банківських карток для бажаючих надати сім'ям загиблих матеріальну допомогу.

Загибель українських альпіністів у Словаччині: рятувальники розкрили деталі трагедії (фото)

Ірина Скрильова (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

"Просимо підтримати рідних Володимира Дмитровича та Ірини Скрильової.

Картка його сина, Олексія Анохіна: 5168 7453 0151 6131.

Картка мами Іри, Надії Скрильової: 5168742711167209.

Для тих хто хоче допомогти в Європі - рахунок у євро дружини Олександра Кашеля (він живе в Попраді): Ivanova Oleksandra SK47 1111 0000 0012 5391 7006. З проханням позначати від кого і навіщо..." - йдеться у публікації.

В горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів У Польщі в морозилці для фруктів виявили тіла українців: деталі трагедії
Новини України СловаччиназагибельГорыальпинисты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся