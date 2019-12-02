Від Джамали до Alloise: краща музика осені від українських артистів

Краща музика осені від українських артистів - у нашій підбірці (колаж РБК-Україна)

Styler зібрав найяскравіші треки осені від крутих українських музикантів

Осіння пора - пора натхненна. Саме тому так багато українських музикантів представили нові творіння саме восени. А ми зібрали їх в одну добірку.

Джамала - “Ціна правди”

29 листопада у прокат вийшла історична кінострічка “Ціна правди”, головним героєм якої є Гарет Джонс, кореспондент, що першим розповів світові про одну з найболючіших українських трагедій минулого - Голодомор. Саундтреком до фільму стала однойменна пісня Джамали.

“Не здавайся - то є шанс не піти у небуття”, - співає зірка у проникливій композиції.

Джамала - Ціна правди

ILONNA - "Відтак"

Поп-проект учасниці 7 сезону шоу Голос країни Ілони Благополучної розжився чуттєвою романтичною баладою про крихкість жіночого щастя з мінімалістичним chillstep-звучанням. Саме на неї і був знятий пілотний кліп співачки.

"Ця пісня про розставання з коханою людиною. Блукаючи в минулому, в потопаючому почутті жадання, наповнюєшся не тільки огорнувшою тебе пристрастю, але і низкою подій, які, отруюючи, роблять твоє життя нестерпним. Я часто чую від дівчат про проблеми стриманості і балансу. Як впоратися зі своїми відчуттями і не зраджувати себе, бути сильніше поверхневих короткочасних поривів пристрасті, але при цьому залишатися з гарячим серцем і в холодному розумі, що не закрився від усього світу, даючи людям шанс на здорові відносини", - говорить Ілона про свою роботу.

ILONNA - Відтак

ТНМК - “Історія України за 5 Хвилин”

ТНМК цієї осені тішили новими піснями, як ніколи. Більше того, гурт наприкінці листопада випустив не просто трек, а великий спільний проєкт разом із Міністерством культури, молоді та спорту України. Мова про пісню та відеокліп “Історія України за 5 Хвилин”.

Власне, суть можна зрозуміти із назви. Композиція та анімаційний ролик розповідають про становлення нашої держави від Київської Русі до сьогодення. За текст пісні варто подякувати Артему Полежаці. За анімацію - Сашкові Даниленку, що вже відомий співпрацею як з ТНМК, так і з alyona alyona та “ДахаБраха”.

ТНМК - Історія України за 5 Хвилин

OHITVA - "Wonder"

Христина Охітва зауважує, що основний меседж композиції та виднограю - потрібно вірити в диво і воно обов'язково збудеться!

OHITVA - Wonder

Semmar - “Аперкот”

Українські експериментатори Semmar продовжують загравати з жанрами та створювати нове. Після дворічного затишшя та змін у складі гурт повернувся, аби представити на суд слухачів трек “Аперкот”, виплеканий переживаннями та переосмисленням минулих подій.

“Аперкот” - це той удар під дих, якого іноді завдає життя. I тут iдеться не тільки про романтичні стосунки”, - розповідає вокаліст Semmar Андрiй Шатров.

Semmar - Аперкот

5 Vymir - “Карма”

Хлопці з Академмістечка полишили сварки та зібралися знову, аби записати новий EP та почати все з чистого аркуша.

Музиканти розповіли, що під час написання плити надихалися джазом, соулом та музикою Сходу. На EP можна почути незвичний інструмент автоарфу, яку один з учасників гурту Костя Почтар привіз зі своїх європейських мандрів.

5 Vymir - Карма

Alloise - "Knives"

Володарка одного із найкращих жіночих голосів на українській сцені представила надзвичайно чуттєвий трек під назвою "Knives". Пісня саме про переродження співачки та її довгий і тернистий шлях до самої себе.

Alloise - Knives

KULSHENKA - “L'amant de miuit”

Ірина Кульшенко з гурту Panivalkova у пошуках власного особливого звучання. Ми вже чули від неї меланхолійну “Ліра” та бадьорі “Keep Dancing” і “Viceversa”. На черзі чуттєва “L'amant de miuit”, і, звісно ж, вона про кохання.

KULSHENKA - L'amant de miuit

Ponomariovv - "Новини"

Журналіст каналу UA:Перший Віктор Пономарьов випустив перший альбом під назвою "Двадцять два" та кліп на сингл "Новини". Цей реліз - реп про війну та політику.

Ponomariovv - Новини

JULINOZA - "Моє Місто"

Восени JULINOZA, вона ж Юлія Запорожець, презентувала україномовний сингл, який свідчить про новий етап у творчості талановитої одеситки і зірки Нацвідбору до Євробачення.

JULINOZA - "Моє Місто"

X-RAYS - "Знак"

У жовтні молоді рокери з Переяслава оприлюднили нову відеороботу на композицію "Знак". Музиканти зауважують, що свідомо лишили момент невизначеності в тому, що не зовсім зрозуміло чи зображена історія кохання розгортається зараз, чи була в минулому, аби лишити слухачам простір для інтерпретацій цієї дуже особистої історії.

X-RAYS - Знак