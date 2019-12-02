От Джамалы до Alloise: лучшая музыка осени от украинских артистов

Лучшая музыка осени от украинских артистов - в нашей подборке (коллаж РБК-Украина)

Styler собрал самые яркие треки осени от крутых украинских музыкантов

Осенняя пора - пора вдохновенная. Именно поэтому так много украинских музыкантов представили новые творения именно осенью. А мы собрали их в одну подборку.

Джамала - “Ціна правди”

29 ноября в прокат вышла историческая кинолента “Цена правды”, главным героем которой является Гарет Джонс, корреспондент, что первым поведал миру об одной из самых болезненных украинских трагедий прошлого - Голодоморе. Саундтреком к фильму стала одноименная песня Джамалы.

“Не здавайся - то є шанс не піти у небуття”, - поет звезда в проникновенной композиции.

Джамала - Ціна правди

ILONNA - "Відтак"

Поп-проект участницы 7 сезона шоу Голос страны Илоны Благополучной разжился чувственной романтичной балладой о хрупкости женского счастья с минималистичным chillstep-звучанием. Именно на нее и был снят пилотный клип певицы.

"Эта песня о расставании с любимым человеком. Скитаясь в прошлом, в утопающем чувстве вожделения, пропитываешься не только окутавшей тебя страстью, но и чередой событий, которые, отравляя, делают твою жизнь невыносимой. Я часто слышу от девушек о проблемах воздержания и баланса. Как совладать со своими ощущениями и не предавать себя, быть сильнее поверхностных кратковременных порывов страсти, но при этом оставаться с горячим сердцем и в холодном разуме, не закрываясь от всего мира, давая людям шанс на здоровые отношения", - говорит Илона о своей работе.

ILONNA - Відтак

ТНМК - “Історія України за 5 Хвилин”

ТНМК этой осенью радовали новыми песнями, как никогда. Более того, группа в конце ноября выпустил не просто трек, а большой общий проект вместе с Министерством культуры, молодежи и спорта Украины. Речь идет о песне и видеоклипе “Історія України за 5 Хвилин”.

Собственно, суть можно понять из названия. Композиция и анимационный ролик рассказывают о становлении нашего государства от Киевской Руси до современности. Зе текст песни стоит поблагодарить Артема Полежаку. За анимацию - Сашу Даниленко, который уже известен сотрудничеством как с ТНМК, так и с alyona alyona и ДахаБраха.

ТНМК - Історія України за 5 Хвилин

OHITVA - "Wonder"

Кристина Охитва замечает, что основной месседж композиции и видеоклипа - нужно верить в чудо и оно обязательно сбудется!

OHITVA - Wonder

Semmar - “Апперкот”

Украинские экспериментаторы Semmar продолжают заигрывать с жанрами и создавать новое. После двухлетнего затишья и перемен в составе группа вернулась, чтобы представить на суд слушателей трек “Апперкот”.

“Апперкот” - это тот удар под дых, которого иногда наносит жизнь. И здесь речь идет не только о романтических отношениях”, - рассказывает вокалист Semmar Андрей Шатров.

Semmar - Апперкот

5 Vymir - “Карма”

Ребята с Академгородка оставили ссоры и собрались снова, чтобы записать новый EP и начать все с чистого листа.

Музыканты рассказали, что во время написания пластинки вдохновлялись джазом, соулом и музыкой Востока. На EP можно услышать необычный инструмент автоарфу, которую один из участников группы - Костя Почтарь - привез из своих европейских путешествий.

5 Vymir - Карма

Alloise - "Knives"

Обладательница одного из лучших женских голосов на украинской сцене представила чрезвычайно чувственный трек под названием "Knives". Песня именно о перерождении певицы и про ее долгий и тернистый путь к самой себе.

Alloise - Knives

KULSHENKA - “L'amant de miuit”

Ирина Кульшенко из группы Panivalkova пребывает в поисках собственного особенного звучания. Мы уже слышали от нее меланхолическую песню “Ліра” и бодрые “Keep Dancing” и “Viceversa”. На очереди чувственная “L'amant de miuit”, и, конечно же, она о любви.

KULSHENKA - L'amant de miuit

Ponomariovv - "Новини"

Журналист канала UA:Перший Виктор Пономарев выпустил первый альбом под названием "Двадцять два" и клип на сингл "Новости". Этот релиз - рэп про войну и политику.

Ponomariovv - Новини

JULINOZA - "Моє Місто"

Осенью JULINOZA, она же Юлия Запорожец, презентовала украиноязычный сингл, который свидетельствует о новом этапе в творчестве талантливой одесситки и звезды Нацотбора на Евровидение.

JULINOZA - "Моє Місто"

X-RAYS - "Знак"

В октябре молодые рокеры из Переяслава обнародовали новую видеоработу на композицию "Знак". Музыканты отмечают, что сознательно оставили момент неопределенности в том, что не совсем понятно, изображенная история любви разворачивается сейчас, или была в прошлом, чтобы оставить слушателям простор для интерпретаций этой очень личной истории.

X-RAYS - Знак