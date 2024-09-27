Джамала растрогала сеть архивными кадрами из Крыма: как выглядела певица в юности

По словам Джамалы, это, без преувеличения, одна из лучших, самых красивых и виртуозных песен не только из альбома QIRIM, но и среди всех песен мира, которые она слышала за всю свою жизнь.

"Это впервые, именно эта старинная песня, звучит таким составом, и главная сложность ее в отсутствии фиксированного ритма, потому что каждое воспевание слова имеет свободное движение будто кружево вокруг одной ноты. Однако, эту песню мы могли бы и не услышать", - поделилась исполнительница.

Джамала (фото: Aleksandr Demydenko)

"Когда мы записывали альбом QIRIM, я оставила эту песню чуть ли не напоследок. Начинаем запись. Вдруг оборудование выключается впервые за три дня работы. Музыканты взволнованно говорят, что сыграть ее невозможно, спрашивают: "Джа, о чем это? Эта песня просто срывается с земли". Даже съемки клипа нам давались нелегко и были определенные препятствия", - добавила она.

Примечательно, что по своей продолжительности это первый в истории украинской музыки видеоклип на песню на 6:28 минут. Над его созданием работал украинский режиссер Герман Ненов, который прославился своей работой креативного директора на "Евровидении-2023" в Ливерпуле.

Джамала и Герман Ненов (фото: Aleksandr Demydenko)

По его словам, создание видеоработы для "ARAFAT DAĞINDAN" было "еще тем личным вызовом" для него.

"Важно было удержать внимание зрителя... видео должно было быть таким же сильным по смыслу, как и сама песня, и таким же сильным как и сама музыка...", - говорит режиссер видео Герман Ненов.

Джамала (фото: Александр Demydenko)

Съемка видео на ARAFAT DAĞINDAN длилась сутки, что для Джамалы, только три месяца назад родившей третьего сына, стало еще тем испытанием.

"Во-первых, признаюсь, физически для меня это было ну очень сложно выдержать такой безумный ритм, учитывая количество ночных воздушных тревог, а также малыша на руках, делающих полноценный сон для меня величайшей мечтой)) Во-вторых, я на грудном вскармливании, и нужно было вовремя успевать в коротких перерывах между сменой сцен и переодеванием покормить Алима", - рассказала певица.

Поддержка ее мужа Бакира, команды и четкая работа всей съемочной группы во главе с Германом Неновым, говорит она, сделали возможным, чтобы съемка состоялась.

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