Джамала розчулила мережу архівними кадрами з Криму: як виглядала співачка в юності

Зі слів Джамали, це, без перебільшення, одна з найкращих, найкрасивіших і найвіртуозніших пісень не тільки з альбому QIRIM, а й серед усіх пісень світу, які вона чула за все своє життя.

"Це вперше, саме ця старовинна пісня, звучить таким складом, і головна складність її у відсутності фіксованого ритму, бо кожне оспівування слова має вільний рух ніби мереживо навколо однієї ноти. Однак, цю пісню ми могли б і не почути”, - поділилася виконавиця.

Джамала (фото: Aleksandr Demydenko)

"Коли ми записували альбом QIRIM, я залишила цю пісню чи не наостанок. Починаємо запис. Раптом обладнання вимикається вперше за три дні роботи. Музиканти схвильовано кажуть, що зіграти її неможливо, запитують: “Джа, про що це? Ця пісня просто зривається з землі”. Навіть зйомки кліпу нам давалися нелегко і були певні перешкоди", - додала вона.

Примітно, що за своєю тривалістю це перший в історії української музики відеокліп на пісню на 6:28 хвилин. Над його створенням працював український режисер Герман Нєнов, який прославився своєю роботою креативного директора на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі.

Джамала та Герман Нєнов (фото: Aleksandr Demydenko)

За його словами, створення відеороботи для “ARAFAT DAĞINDAN” було "ще тим особистим викликом" для нього.

"Важливо було втримати увагу глядача… відео мало бути таким же сильним за змістом, як і сама пісня, і таким же сильним як і сама музика…", - говорить режисер відео Герман Нєнов.

Джамала (фото: Aleksandr Demydenko)

Зйомка відео на ARAFAT DAĞINDAN тривала добу, що для Джамали, яка тільки три місяці тому народила третього сина, стало ще тим випробуванням.

"По-перше, зізнаюся, фізично для мене це було ну дуже складно витримати такий шалений ритм, враховуючи кількість нічних повітряних тривог, а також малюка на руках, що роблять повноцінний сон для мене найбільшою мрією)) По-друге, я на грудному вигодовуванні, і потрібно було вчасно встигати у коротких перервах між зміною сцен та переодяганням погодувати Аліма", - розповіла співачка.

Підтримка її чоловіка Бакіра, команди та складена і чітка робота всієї знімальної групи на чолі з Германом Нєновим, каже вона, зробили можливим, щоб зйомка відбулася.

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