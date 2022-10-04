Джамала покинула "Танцы со звездами" в Польше. Судьи удивили решением

Каким было выступление Джа и Яцека?

На этом этапе шоу каждая пара исполняла два танца. Первой для украинской исполнительницы стала румба, которую ей удалось станцевать очень чувственно и романтично. Однако сам танец дался певице очень непросто.

"Первой была румба и я точно ее нескоро забуду… Такой непростой танец пришел ко мне в комплекте с простудой. Но ничего, закаляемся и верим в лучшее", - написала Джа в своем Instagram.

Своим выступлением пара изображала двух влюбленных, которых вот-вот должно разлучить расстояние, но танец дарит им мгновения вместе.

Джамала была одета в легкое зеленое платье, которое игриво развевалось во время танца. А ее партнер Яцек выбрал черные майку и брюки, что передавало глубокие чувства простого парня.

Почему судьи не оценили старания пары?

Второй танец был в формате батла, когда на паркете выступают две пары одновременно. Во время такого выступления зрители могли сразу голосовать.

По итогам всех дуэлей Джамала с Яцеком оказались на предпоследнем месте в турнирной таблице, получив всего 30 баллов от жюри.

"Я расстроена сейчас, конечно. Потому что мы делали эту важную миссию для украинских детей из Polsat Foundation. Но я вас призываю - не переставайте говорить, поддерживать и помогать нашей стране! Спасибо каждому", - сказала певица о прекращении участия в шоу.

Джамала на шоу "Танцы со звездами" в Польше (фото: instagram.com/jamalajaaa)