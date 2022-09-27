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Джамала поразила ярким выступлением на "Танцах со звездами" в Польше (видео)

Новина українською →
Польша, Вторник 27 сентября 2022 13:10
Джамала поразила ярким выступлением на "Танцах со звездами" в Польше (видео) Джамала набрала максимальное количество баллов на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/tanieczgwiazdami)
Автор: Юлия Гаюк

Джамала набрала 40 баллов в последнем эфире "Танцев со звездами", который проходит в Польше.

Чем украинская певица поразила жюри и зрителей - смотрите в материале Styler.

Пятый эфир польских "Танцев со звездами" был посвящен кино. В этот раз победительница Евровидения 2016 вместе с партнером Яцеком Эшке исполняли на паркете страстное танго.

"Мы станцевали наш "Запах женщины" - изысканный, страстный, сложный… Влюбляющий в себя с первого взгляда", - пишет Джамала на своей странице в Instagram.

Джамала поразила ярким выступлением на &quot;Танцах со звездами&quot; в Польше (видео)

Джамала с партнером по танцу Яцеком Эшке (фото: instagram.com/jacekjeschke)

Во время выступления Джамала была одета в феерическое красное платье с вырезом на ноге.

В то же время ее партнер Яцек выбрал сдержанный классический костюм, прекрасно контрастировавший с эффектной Джа.

Исполненные "па" настолько поразили жюри, что они поставили паре Джамалы и Яцека 40 баллов - самую высокую оценку на проекте. Так что украинка продолжает борьбу за победу в телешоу.

К слову, такое же количество баллов получила пара звезды фильма "365 дней" Натальи Яношек. В проекте осталось еще шесть пар, а это означает, что вскоре финал "Танцев со звездами".

Напомним, что Джамала принимает участие в польских "Танцах со звездами" в благотворительных целях: во время ее выступлений открыт сбор в помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Ранее Джамала рассказала, почему она не может вернуться в Украину и какие сложности возникают в Польше.

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