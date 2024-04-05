Зеркальные даты в апреле: сколько раз мы еще успеем загадать желание

Зеркальные даты считаются очень мощными днями, когда можно загадывать желания и они исполнятся. Все начинания в такой день – успешны, а многим людям невероятное везет. Еще такие даты выбирают для важных событий – помолвки, свадьбы.

Сколько зеркальных дат нас ожидает в апреле 2024 года и как загадывать желание верно, ведает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое зеркальная дата

Зеркальной дата считается та, где числа читаются одинаково – как слева направо, так и справа налево. Это так называемые даты-палиндромы. Полных зеркальных дат немного и бывают они крайне редко, но частично зеркальные, которые также наделены мощной силой.

Такие дни оказывают особое влияние на всю планету в целом, а также на судьбу каждого отдельного человека. Астрологи и эзотерики советуют пользоваться случаем и не упускать зеркальные даты, потому что именно в такие дни можно загадывать желания, добиваться своих целей. Однако все решения и действия в такие дни должны быть особенно взвешенными и осторожными.

Зеркальные даты в апреле

Ближайшие зеркальные даты: 14.04.2024 и 24.04.2024г.

А еще в 2024 году зеркальными будут такие даты:

05.05.2024

15.05.2024

06.06.2024

16.06.2024

26.06.2024

07.07.2024

17.07.2024

27.07.2024

08.08.2024

18.08.2024

28.08.2024

09.09.2024

19.09.2024

29.09.2024

10.10.2024

20.10.2024

11.11.2024

21.11.2024

01.12.2024

12.12.2024

22.12.2024

Значение зеркальных дат в апреле

Единица требует активных действий и тому, кто хочет кардинальных изменений в личной жизни, следует проявить инициативу – начать знакомиться, пригласить на свидание, поговорить по душам.

В нумерологии число 2 считается символом гармонии, баланса и сотрудничества. Это число символизирует дипломатию, терпение, чувствительность и дружелюбие. Еще число 2 связывается с партнерством, сотрудничеством и отношениями. Двойка имеет женскую энергию и связана с Луной.

Число 4 – это символ структуры, порядка, трудолюбия, надежности. Также ассоциируется с трудолюбием, организованностью, практичностью, методичностью. А еще с ответственностью и долгом.

Что можно делать в зеркальную дату

Планировать будущее

Начать новые проекты

Проводить важные встречи и переговоры

Делать предложение руки и сердца

Заключать брак

Планировать зачатие ребенка

Загадывать желание

Ставить новые цели

Заниматься здоровьем

Уделять время исключительно себе

А что делать в зеркальную дату нельзя

Такие дни очень энергетически сильны и они благоприятны для тех, кто соблюдает законы Вселенной, использует силу во благо себе и другим людям.

Если человек ведет себя агрессивно, выражает зависть, злобу, вредит другим, что-то делает с целью негативных ситуаций, то он точно столкнется с очень плохими последствиями.

Нельзя: