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Дзеркальні дати у квітні: скільки разів ми ще встигнемо загадати бажання

П'ятниця 05 квітня 2024 20:31
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Дзеркальні дати у квітні: скільки разів ми ще встигнемо загадати бажання Коли будуть ще дзеркальні дати у квітні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дзеркальні дати вважаються дуже потужними днями, коли можна загадувати бажання і вони обов'язково здійсняться. Всі починання в такий день - успішні, а багатьом людям неймовірне везе. Ще такі дати обирають для важливих подій - заручин, весілля.

Скільки дзеркальних дат нас чекає у квітні 2024 року і як загадувати бажання правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

При написанні матеріалу використані джерела: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.

Що таке дзеркальна дата

Дзеркальною дата вважається та, де числа читаються однаково - як зліва направо, так і справа наліво. Це так звані, дати-паліндроми. Повних дзеркальних дат небагато і бувають вони вкрай рідко, але є частково дзеркальні, які також наділені потужною силою.

Такі дні мають особливий вплив на усю планету в цілому, а також на долю кожної окремої людини. Астрологи та езотерики радять користуватися нагодою та не пропускати дзеркальні дати, бо саме в такі дні можна загадувати бажання, добиватися своїх цілей. Однак, усі рішення та дії в такі дні мають бути особливо зваженими та обережними.

Дзеркальні дати у квітні

Найближчі дзеркальні дати: 14.04.2024 та 24.04.2024.

А ще у 2024 році дзеркальними будуть такі дати:

05.05.2024

15.05.2024

06.06.2024

16.06.2024

26.06.2024

07.07.2024

17.07.2024

27.07.2024

08.08.2024

18.08.2024

28.08.2024

09.09.2024

19.09.2024

29.09.2024

10.10.2024

20.10.2024

11.11.2024

21.11.2024

01.12.2024

12.12.2024

22.12.2024

Значення дзеркальних дат у квітні

Одиниця вимагає активних дій і тому, хто хоче кардинальних змін в особистому житті, варто проявити ініціативу – почати знайомитися, запросити на побачення, поговорити відверто.

У нумерології число 2 вважається символом гармонії, балансу та співробітництва. Також це число символізує дипломатію, терпіння, чутливість та дружелюбність. Ще число 2 пов'язують з партнерством, співпрацею та стосунками. Двійка має жіночу енергію і пов'язана з Місяцем.

Число 4 - це символ структури, порядку, працьовитості, надійності. Також асоціюється з працьовитістю, організованістю, практичністю, методичністю. А ще з відповідальністю та боргом.

Що можна робити в дзеркальну дату

  • Планувати майбутнє
  • Розпочинати нові проєкти
  • Проводити важливі зустрічі та переговори
  • Робити пропозицію руки та серця
  • Укладати шлюб
  • Планувати зачаття дитини
  • Загадувати бажання
  • Ставити нові цілі
  • Займатися здоров'ям
  • Приділяти час виключно собі

А що робити у дзеркальну дату не можна

Такі дні дуже енергетично сильні й вони сприятливі для тих, хто дотримується законів Всесвіту, використовує силу на благо собі та іншим людям.

Якщо людина поводиться агресивно, висловлює заздрість, злість, шкодить іншим, щось робить з метою негативних ситуацій, то вона точно зіштовхнеться з дуже поганими наслідками.

Не можна:

  • Бажати зла іншим
  • Загадувати бажання, які стосуються інших людей
  • Використовувати сили для негативу
  • Приймати поспішні рішення
  • Кардинально щось міняти (звільнення, розрив стосунків)
  • Робити щось, що важко буде виправити

Раніше ми писали про те, як можна загадувати бажання у дзеркальну дату.

А ще розповідали про те, що не можна робити у період Ретроградного Меркурія.

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