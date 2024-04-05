Дзеркальні дати у квітні: скільки разів ми ще встигнемо загадати бажання

Дзеркальні дати вважаються дуже потужними днями, коли можна загадувати бажання і вони обов'язково здійсняться. Всі починання в такий день - успішні, а багатьом людям неймовірне везе. Ще такі дати обирають для важливих подій - заручин, весілля.

Скільки дзеркальних дат нас чекає у квітні 2024 року і як загадувати бажання правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке дзеркальна дата

Дзеркальною дата вважається та, де числа читаються однаково - як зліва направо, так і справа наліво. Це так звані, дати-паліндроми. Повних дзеркальних дат небагато і бувають вони вкрай рідко, але є частково дзеркальні, які також наділені потужною силою.

Такі дні мають особливий вплив на усю планету в цілому, а також на долю кожної окремої людини. Астрологи та езотерики радять користуватися нагодою та не пропускати дзеркальні дати, бо саме в такі дні можна загадувати бажання, добиватися своїх цілей. Однак, усі рішення та дії в такі дні мають бути особливо зваженими та обережними.

Дзеркальні дати у квітні

Найближчі дзеркальні дати: 14.04.2024 та 24.04.2024.

А ще у 2024 році дзеркальними будуть такі дати:

05.05.2024

15.05.2024

06.06.2024

16.06.2024

26.06.2024

07.07.2024

17.07.2024

27.07.2024

08.08.2024

18.08.2024

28.08.2024

09.09.2024

19.09.2024

29.09.2024

10.10.2024

20.10.2024

11.11.2024

21.11.2024

01.12.2024

12.12.2024

22.12.2024

Значення дзеркальних дат у квітні

Одиниця вимагає активних дій і тому, хто хоче кардинальних змін в особистому житті, варто проявити ініціативу – почати знайомитися, запросити на побачення, поговорити відверто.

У нумерології число 2 вважається символом гармонії, балансу та співробітництва. Також це число символізує дипломатію, терпіння, чутливість та дружелюбність. Ще число 2 пов'язують з партнерством, співпрацею та стосунками. Двійка має жіночу енергію і пов'язана з Місяцем.

Число 4 - це символ структури, порядку, працьовитості, надійності. Також асоціюється з працьовитістю, організованістю, практичністю, методичністю. А ще з відповідальністю та боргом.

Що можна робити в дзеркальну дату

Планувати майбутнє

Розпочинати нові проєкти

Проводити важливі зустрічі та переговори

Робити пропозицію руки та серця

Укладати шлюб

Планувати зачаття дитини

Загадувати бажання

Ставити нові цілі

Займатися здоров'ям

Приділяти час виключно собі

А що робити у дзеркальну дату не можна

Такі дні дуже енергетично сильні й вони сприятливі для тих, хто дотримується законів Всесвіту, використовує силу на благо собі та іншим людям.

Якщо людина поводиться агресивно, висловлює заздрість, злість, шкодить іншим, щось робить з метою негативних ситуацій, то вона точно зіштовхнеться з дуже поганими наслідками.

Не можна: