Дзеркальні дати у квітні: скільки разів ми ще встигнемо загадати бажання
Дзеркальні дати вважаються дуже потужними днями, коли можна загадувати бажання і вони обов'язково здійсняться. Всі починання в такий день - успішні, а багатьом людям неймовірне везе. Ще такі дати обирають для важливих подій - заручин, весілля.
Скільки дзеркальних дат нас чекає у квітні 2024 року і як загадувати бажання правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
При написанні матеріалу використані джерела: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.
Що таке дзеркальна дата
Дзеркальною дата вважається та, де числа читаються однаково - як зліва направо, так і справа наліво. Це так звані, дати-паліндроми. Повних дзеркальних дат небагато і бувають вони вкрай рідко, але є частково дзеркальні, які також наділені потужною силою.
Такі дні мають особливий вплив на усю планету в цілому, а також на долю кожної окремої людини. Астрологи та езотерики радять користуватися нагодою та не пропускати дзеркальні дати, бо саме в такі дні можна загадувати бажання, добиватися своїх цілей. Однак, усі рішення та дії в такі дні мають бути особливо зваженими та обережними.
Дзеркальні дати у квітні
Найближчі дзеркальні дати: 14.04.2024 та 24.04.2024.
А ще у 2024 році дзеркальними будуть такі дати:
05.05.2024
15.05.2024
06.06.2024
16.06.2024
26.06.2024
07.07.2024
17.07.2024
27.07.2024
08.08.2024
18.08.2024
28.08.2024
09.09.2024
19.09.2024
29.09.2024
10.10.2024
20.10.2024
11.11.2024
21.11.2024
01.12.2024
12.12.2024
22.12.2024
Значення дзеркальних дат у квітні
Одиниця вимагає активних дій і тому, хто хоче кардинальних змін в особистому житті, варто проявити ініціативу – почати знайомитися, запросити на побачення, поговорити відверто.
У нумерології число 2 вважається символом гармонії, балансу та співробітництва. Також це число символізує дипломатію, терпіння, чутливість та дружелюбність. Ще число 2 пов'язують з партнерством, співпрацею та стосунками. Двійка має жіночу енергію і пов'язана з Місяцем.
Число 4 - це символ структури, порядку, працьовитості, надійності. Також асоціюється з працьовитістю, організованістю, практичністю, методичністю. А ще з відповідальністю та боргом.
Що можна робити в дзеркальну дату
- Планувати майбутнє
- Розпочинати нові проєкти
- Проводити важливі зустрічі та переговори
- Робити пропозицію руки та серця
- Укладати шлюб
- Планувати зачаття дитини
- Загадувати бажання
- Ставити нові цілі
- Займатися здоров'ям
- Приділяти час виключно собі
А що робити у дзеркальну дату не можна
Такі дні дуже енергетично сильні й вони сприятливі для тих, хто дотримується законів Всесвіту, використовує силу на благо собі та іншим людям.
Якщо людина поводиться агресивно, висловлює заздрість, злість, шкодить іншим, щось робить з метою негативних ситуацій, то вона точно зіштовхнеться з дуже поганими наслідками.
Не можна:
- Бажати зла іншим
- Загадувати бажання, які стосуються інших людей
- Використовувати сили для негативу
- Приймати поспішні рішення
- Кардинально щось міняти (звільнення, розрив стосунків)
- Робити щось, що важко буде виправити
Раніше ми писали про те, як можна загадувати бажання у дзеркальну дату.
А ще розповідали про те, що не можна робити у період Ретроградного Меркурія.