Зеркальная дата 12.12.2022: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Декабрь станет очень богатым месяцем на зеркальные даты. В этих датах много единиц и двоек, которые по слова нумерологов, самые сильные цифры.

Ближайшая зеркальная дата - в понедельник, 12.12.2022. Как загадать желание, чтобы оно сбылось - читайте ниже.

Что нас ждет 12 декабря

Дата 12.12.2022 по словам нумерологов - очень сильная и несет удачу. Ее основной посыл - духовность и внутренний мир. Этот день станет благоприятным и может принести много интересных вещей.

В этот понедельник стоит задуматься о своем будущем и определить главные цели. Именно 12 декабря будет иметь больше нужно энергетики, чем, к примеру, новогодняя ночь.

У вас появится возможность увидеть всю картину цельной, а не только ее фрагменты. И это позволит отбросить все второстепенное и разобраться с собственными желаниями и мечтами.

Двойки символизируют настоящее и будущее. Поэтому, если с далеко идущими планами у вас пока сложно, составьте список дел на ближайшие три недели и праздники.

Что нельзя делать в зеркальную дату

В этот понедельник стоит отказаться от самоанализа и глубинных выяснений своих поступков в прошлом. Также нельзя нарушать гармонию чисел энергией ссор и конфликтов.

Нельзя в этот день провоцировать на выяснение отношений других людей, ввязываться в чужие ссоры и скандалы, а также пытаться доказывать свою правоту близкими, знакомым, соседям или незнакомым людям.

Не используйте частицу "не" в своем разговоре, не говорите неприятные слова другим людям, не поддавайтесь мрачному настроению и не вываливайте свой негатив на других.

Не стоит в такой день отказывать другим людям в помощи или отказываться от того, чтобы помогли вам.

Как провести зеркальную дату с пользой

Творите добро. Совершайте хорошие поступки, хоть маленькие, хоть большие. Желайте людям вокруг хорошего дня, говорите спасибо.

Будьте активны. Проведите этот день с друзьями или родными. Пусть это будет встреча в кафе, прогулка по заснеженному городу или даже ужин в узком приятном кругу.

Если у вас есть место силы - отправляйтесь туда хотя бы ненадолго. Побудьте там какое-то время, мысленно загадайте желание и отправьте его во Вселенную.

Наведите порядок дома, на рабочем столе, в своей голове. Напишите на листе бумаги качества, с которыми вы хотите расстаться. Потом этот лист бумаги нужно сжечь или разрезать на тысячу кусочков.

Как загадывать желание в зеркальную дату

Составьте собственную карту желаний. Сделайте коллаж из картинок, рисунков или фото того, что вы хотите получить в следующем году - машина, новая должность, семья, любовь, беременность, путешествие.

Все ваши желания должны быть конкретными, так как Вселенная абстрактные загадывания не воспринимает. Самое заветное желание напишите одной фразой на 12 листках бумаги. Все листки соберите, сложите в стопку, перевяжите лентой и скажите: "Желанию сбыться, быть моей мечте!"

Свои желания и цели можно записать в письме, а потом запечатать и убрать в укромное место.