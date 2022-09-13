Буде продавати будинок: Тарабарова зі сльозами на очах розповіла про фінансові проблеми

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, що через фінансові проблеми у сім'ї, які виникли через повномасштабне вторгнення Росії, вона змушена продати свій будинок під Києвом.

Про це Тарабарова розповіла ведучому Славі Дьоміну в інтерв'ю для YouTube-каналу

Зокрема, розповідаючи про це, артистка не змогла стримати сліз.

Тарабарова зізналася, що тема будинку та його продажу - зараз одна з найболючіших у її родині.

Все тому, що співачка з 24 лютого повністю перестала заробляти, оскільки будь-яка її участь у концертах відбувається лише на волонтерських засадах.

За її словами, у них кредит підписано не з банком, а з забудовником.

"Нам пощастило, пів року на нас ніхто не тиснув, власник розумів, що моя робота, мій бізнес повністю помер. Шоу-бізнес помер 24 лютого, він лише на благодійній основі для всіх абсолютно артистів. Якщо хтось каже, що він заробляє якісь мільйони доларів - не вірте в це. У нас роботи поки що за гроші не було", - розповіла вона.

Дім Світлани Тарабарової (скрін)

Будинок розташований у селі Дмитрівка неподалік від Бучі. На щастя, будинок дивом вцілів після приходу окупантів. Однак, співачка розповіла, що багато сусідніх будинків були серйозно пошкоджені або повністю знищені.

Тому через фінансові проблеми сім'я вирішила продати будинок, щоб віддати гроші забудовнику.

"Нам потрібно віддавати гроші, а ми не знаємо, де взяти ці гроші. І ухвалили рішення, що продаватимемо... Це просто речі, до них не можна прив'язуватися", - не стримуючи сліз, розповіла Тарабарова.

Світлана Тарабарова розповіла про фінансові проблеми (скрін)

Зірка додала, що вони повинні віддати за будинок велику суму. Сім'я намагалася знайти інше рішення, щоб залишити будинок собі, але, на жаль, не знайшла.

"Ми повинні віддати ще кругленьку суму, а зараз банки не дають кредити. У борг також зараз просити безглуздо. Все було класно, але як у всіх, обламалося. Навіть порівнювати не можна, як ми жили до війни і як будемо після", - зазначила вона.