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"Дякую, Львів!" Макаревич з 36-річною дружиною влаштували романтичну прогулянку містом

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Львів, Середа 12 травня 2021 16:40
"Дякую, Львів!" Макаревич з 36-річною дружиною влаштували романтичну прогулянку містом Колаж РБК-Україна: Андрій Макаревич з дружиною влаштували прогулянку Львовом
Автор: Світлана Мащенко

Російський музикант Андрій Макаревич продовжує гастролі з джазовим ансамблем Yo5 по заходу України, не перестаючи захоплюватися красотами нашої країни. У перервах між концертами він насолоджується прогулянками з молодою дружиною Ейнат Кляйн.

Про це 67-річний музикант і його 36-річна дружина розповіли на своїх сторінках в соцмережах.

"Дякую, Львів!" - написав українською мовою у своєму Instagram Макаревич після концерту, який дав у місті.

Макаревич побував з концертом у Львові (instagram.com/andrey_makarevich_official)

До цього фронтмен "Машины времени" встиг побувати в Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Івано-Франківську. Він каже, що захоплений українськими містами.

"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяке захолустя - маленькі міста по 200 000 людей. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту", - написав рокер кілька днів тому.

Його молода дружина також поділилася враженнями про поїздку на своїй Facebook-сторінці.

"Львів прекрасний настільки, що і писати нічого не хочеться. Зате їсти і пити - дуже навіть!"- підписала Ейнат кадри.

&quot;Дякую, Львів!&quot; Макаревич з 36-річною дружиною влаштували романтичну прогулянку містом&quot;Дякую, Львів!&quot; Макаревич з 36-річною дружиною влаштували романтичну прогулянку містом&quot;Дякую, Львів!&quot; Макаревич з 36-річною дружиною влаштували романтичну прогулянку містом

Фото: Макаревич з дружиною захоплюється Львовом (facebook.com/einat.klein2)

Цікаво, що четверта офіційна дружина Андрія Макаревича народилася в Києві, як Інна Калініна.

Раніше ми писали, що Андрій Макаревич різко висловився про Володимира Путіна.

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