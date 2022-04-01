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Палац Медведчука на Закарпатті не обійти за день: дивіться, як він любить золото і ностальгує за "совком"

Резиденцію Медведчука в Закарпатті показали на відео (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українського депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, шукають у багатьох містах. А поки що журналісти показали, як виглядає його закарпатська резиденція.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо".

Поки Медведчук в бігах і його шукають, в Закарпатті в селі Жденієво стоїть його шикарний будинок. Володіння олігарха не обійти навіть за один день - там є кілька будинків, ставки і навіть відгороджена парканом гірська річка.

Так виглядає резиденція Медведчука в Закарпатті (фото: slidstvo.info)

Як був облаштований побут політика

Головна будівля - кількаповерховий дерев'яний палац. На першому поверсі стоїть радянський автомат "газована вода". У вітальні - картини, кількаметрові люстри, золоті елементи декору.

Великий камін з зеленого мармуру, темного дерева і позолоти. Настільний годинник від Soher - від 300 тисяч гривень. Скрізь знаходиться дуже багато хутра.

Медведчук обожнює золото і хутра (фото: slidstvo.info)

Деякі елементи декору, як, наприклад, оленячі роги досі прикрашені новорічними кульками і гірляндами. Можливо, тут святкували Новий рік, досі не прибрали святкові прикраси. Всі меблі покриті чохлами, щоб не запилилися.

Також в будинку встановлено ліфт, розрахований на шість осіб.

Медведчук обожнює золото і дорогі меблі (slidstvo.info)

Ванні в резиденції - все з мармуру. Медведчук обожнює розкіш.

Медведчук обожнює розкіш (slidstvo.info)

Крім головного палацу, на території резиденції є ще один величезний будинок, його називають гостьовим. До нього можна пройти через маленький водоспад.

Як ми раніше писали, Медведчука шукають у багатьох містах, поки інформації про його місцезнаходження немає.

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Віктор Медведчук