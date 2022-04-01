Дворец Медведчука на Закарпатье не обойти за день: смотрите, как он любит золото и ностальгирует по "совку"

Пока Медведчук в бегах и его ищут, в Закарпатье в селе Ждениево проставивает его шикарный дом. Владения олигарха не обойти даже за один день - там есть несколько домов, пруды и даже отгороженная забором горная река.

Так выглядит резиденция Медведчука в Закарпатье (фото: slidstvo.info)

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Главное здание – несколькоэтажный деревянный дворец. На первом этаже стоит советский автомат "Газированная вода". В гостиной – картины, несколькометровые люстры, золотые элементы декора.

Большой камин из зеленого мрамора, темного дерева и позолоты. Настольные часы от Soher – от 300 тысяч гривен. Везде находится очень много меха.

Медведчук обожает золото и меха (фото: slidstvo.info)

Некоторые элементы декора, как, например, оленьи рога до сих пор украшены новогодними шариками и гирляндами. Возможно, здесь праздновали новый год, до сих пор не убрали праздничные украшения. Вся мебель покрыта чехлами, чтобы не запылилась.

Также в доме установлен лифт, рассчитанный на шесть человек.

Медведчук обожает золото и дорогую мебель (slidstvo.info)

Ванные в резиденции - все из мрамора. Медведчук обожает роскошь.

Медведчук обожает роскошь (slidstvo.info)

Кроме главного дворца, на территории резиденции есть еще один огромный дом, его называют гостевым. К нему можно пройти через маленький водопад.