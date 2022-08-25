Герб України замість Ордена Леніна: в Одесі декомунізували залізничний вокзал (відео)

На фасаді залізничного вокзалу в Одесі вирішили прикрити назву російською міста мовою та Орден Леніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Орден Леніна та назву міста російською закрили банером, на якому зображені герби України та Одеси. Демонтовувати ці елементи не планують, тому вирішили обмежитись їх закриттям.