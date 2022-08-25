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Герб України замість Ордена Леніна: в Одесі декомунізували залізничний вокзал (відео)

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Одеса, Четвер 25 серпня 2022 17:37
Герб України замість Ордена Леніна: в Одесі декомунізували залізничний вокзал (відео) Фото: Герб України замість Ордена Леніна: в Одесі декомунізували залізничний вокзал (omr.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

На фасаді залізничного вокзалу в Одесі вирішили прикрити назву російською міста мовою та Орден Леніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Орден Леніна та назву міста російською закрили банером, на якому зображені герби України та Одеси. Демонтовувати ці елементи не планують, тому вирішили обмежитись їх закриттям.

Нагадаємо, що Польща за три місяці декомунізації прибрала 20 радянських пам’ятників.

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