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Рук активістів "підрозділ Байдена" показав відео про затримання Медведчука

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Середа 15 червня 2022 11:17
Рук активістів "підрозділ Байдена" показав відео про затримання Медведчука Фото: рук активістів "підрозділ Байдена" показав відео про затримання Медведчука (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

У мережі показали четверте відео "підрозділу Байдена". Українські активісти-пенсіонери показали "затримання" Віктора Медведчука.

Відео активісти опублікували на своєму YouTube-каналі.

На відео показали, як саме був затриманий Віктор Медведчук і де він переховувався. Його знайшли за допомогою біологічної зброї - гусака-розвідника. Головне - було розкрито секретний "план Путіна" по Україні.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася відеопародія на відомі "загони Путіна". У них російські пенсіонери несуть нісенітниці про Росію та "світові" заговори. Український же варіант - цілком патріотичний продукт.

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Віктор Медведчук
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