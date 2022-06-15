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Движение активистов "подразделение Байдена" показало видео о задержании Медведчука

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 11:17
Движение активистов "подразделение Байдена" показало видео о задержании Медведчука Фото: движение активистов "подразделение Байдена" показало видео о задержании Медведчука (коллаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

В сети показали четвертое видео "подразделения Байдена". Украинские активисты-пенсионеры показали "задержание" Виктора Медведчука.

Видео активисты опубликовали на своем YouTube-канале.

На видео показали, как именно был задержан Виктор Медведчук и где он скрывался. Его нашли с помощью биологического оружия - гуся-разведчика. Главноем - был раскрыт секретный "план Путина" по Украине.

Напомним, ранее в сети появилась видеопародия на известные "отряды Путина". В них российские пенсионеры несут чушь о России и "мировых" заговорах. Украинский же вариант - вполне патриотичный продукт.

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Виктор Медведчук
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