Тільки диво врятувало нас: стало відомо, як Григорія Чапкіса раніше мало не підірвали

Григорій Чапкіс помер у Києві 13 червня. Знаменитому хореографу був 91 рік. Раніше він не раз розповідав, як опинявся на волосок від смерті.

Так, в інтерв'ю "Факт" він говорив, що на гастролях до Канади його мало не підірвали.

У той час ансамбль Вірського повинен був вилітати на гастролі в Канаду з США, але невідомі підклали вибухівку в багаж. На жаль, з речей нічого не вціліло, але ніхто з людей не постраждав.

"Тільки диво врятувало нас. Через страшну пургу авіарейс скасували, і ми поїхали автобусами. Реквізит же був відправлений фурами на кілька годин раніше. В дорозі він вибухнув. Ми залишилися без костюмів і музичних інструментів. Як зараз пам'ятаю, артисти копалися в попелі в надії, що хоч що-небудь вціліло. Але про це не було й мови. Я знайшов лише фрагмент буклету з фотографією Вірського. Обтрусивши з портрета попіл, помістив його в рамочку і приніс Вірському: "Пал Палич, ви повстали з попелу", — згадував Чапкіс.

Також відомий танцюрист згадував про своє останнє кохання дівчині на ім'я Людмила. Перший раз вони побачилися в магазині, коли він закашлявся, вона запропонувала йому цукерку від кашлю і сказала, що стане легше. Його дуже зворушили ці слова і ніжність дівчини.

"Зізнатися, мені вже давно ніхто нічого подібного не говорив - не дбав, не питав, як себе почуваю. І раптом чужа людина цікавиться! Я кажу: "Дякую, ви мене зворушили своєю увагою". Ми розговорилися. Запропонував зустрітися, запросив її на чашечку кави. Це був початок нашої історії. Ми стали обідати разом, не будуючи при цьому ніяких планів. А потім відчув, що мені її не вистачає. Я потягнувся до неї, вона - до мене. І ось я знову думаю про те, хто це щастя надіслав мені? Звідки? Що, я шукав її чи вона мене?"- згадував Чапкіс.