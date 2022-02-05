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Руслана Писанка знепритомніла під час вистави: довелось викликали "швидку" (відео)

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Субота 05 лютого 2022 21:18
Руслана Писанка знепритомніла під час вистави: довелось викликали "швидку" (відео) Руслана Писанка знепритомніла під час виступу (instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Тетяна Самарук

З української артисткою і телеведучою Русланою Писанкою під час виступу стався не приємний інцидент. Так, 4 лютого зірка знепритомніла під час вистави.

Відео опублікувало "Amazing Ukraine".

Зазначається, що артистка знепритомніла просто на сцені, коли грала у спектаклі "Поїзд "Одеса-мама".

На відео видно, як Руслана танцює та раптом падає. До неї одразу підбігли інші актори. Також їй викликали швидку. До того ж лікаря шукали серед глядачів у залі.

"Актори театру одразу викликали швидку та запитали в глядачів, чи є лікар в залі", - йдеться у повідомленні.

Що саме сталося з ведучою, наразі невідомо.

Додамо, що Руслана Писанка грала у спектакл, який відбувся у Будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві.

Раніше ми повідомляли, що Руслана Писанка розповіла правду про особисте життя. Зірка додала, що зараз робить акцент на кар'єрі і чоловік її в цьому завжди підтримує.

Також ми писали, що Руслана Писанка показала свій будинок і розповіла секрети про чоловіка. Вона зізналася, що був період, коли вона була в боргах і жила за рахунок своїх батьків, які отримували пенсію.

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Руслана Писанка
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