Ірина Федишин із сином зірвалася з підйомника: "валяємось у снігу вище колін"
З українською співачкою Іриною Федишин під час відпочинку в Карпатах стався неприємний інцидент. Втім, вони та її старший син зірвалися з підйомника.
На особистій сторінці Instagram зірка опублікувала відео, на якому розповіла про екстремальний відпочинок.
Інцидент стався на горі Тростян, куди можна піднятися лише на підйомнику. Так, зірка разом із сином Юрієм зірвалися з нього і впали у сніг.
"Взяли лижі, сіли на підйомник. І знаєте чим закінчилося? Правильно! Ми з Юрчиком злетіли. Тепер валяємося в снігу і думаємо, як звідси вирватися. Сніг вище колін. Дуже тяжко", - поділилася Федишин.
На щастя, ні з Іриною, ні з її сином нічого не трапилося.
До того ж у них відстебнулися лижі, тому йти було дуже важко. За її словами, надягнути лижі не виходило через сніг.
Зокрема, згодом вони все-таки дійшли до лижної траси та змогли там покататися.
У коментарях шанувальники зірки закликали її бути обережною.
- Катання на лижах - це травматичний екстрим;
- Екстримальне катання;
- Гарного вам екстримального відпочинку;
- Оце так екстрим.
Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин потрапила в ДТП. Зокрема, цього разу в припарковану машину співачки в'їхала вантажівка, коли сама вона готувалась до концерту.
Також ми писали, що Ірина Федишин розповіла про трагедію в родині. Зірка заявила, що помер її 80-річний дідусь.