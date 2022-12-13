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Врачи рассказали, о каких серьезных проблемах со здоровьем сигнализирует головная боль

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Вторник 13 декабря 2022 11:55
Врачи рассказали, о каких серьезных проблемах со здоровьем сигнализирует головная боль Какие болезни может указывать головная боль (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Головная боль возникает не только от стресса или переутомления. Зачастую этот симптом может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Поэтому не следует терпеть или игнорировать боль, нужно определить его причину.

Об этом рассказали на медицинской странице в Instagram.

На какие болезни может указывать головная боль

"Главная боль - это всегда неприятно и болезненно. Эта проблема сигнализирует о том, что в организме есть какое-то нарушение. Игнорировать этот симптом не стоит, потому что за ним могут скрываться серьезные проблемы. Например, воспалительные процессы носа и околоносовых пазух", - говорится в сообщении.

Головную боль риногенного характера можно отличить по неприятным ощущениям во время наклона вперед: внутри что-то давит на пазухи, нос и лоб.⠀

Эта боль может вызвать следующие заболевания:

  • Ринит. Головная боль здесь не будет опасна, поскольку развивается она на фоне того, что пациент часто сморкается и плохо дышит носом.
  • Гайморит. Это воспалительный процесс в верхнечелюстных пазухах, поэтому головная боль характерна в области носа и скул.⠀
  • Фронтит. Воспаленные лобные пазухи могут вызвать болевой синдром в верхней части лица: лбу и глазницах.
  • Сфеноидит. Вызывает головную боль в участке затылка, поэтому часто его не связывают с наколоносовыми пазухами и это становится поводом неправильно установленного диагноза.

Головная боль риногенного характера не является основным синдромом, но это свидетельствует об активном воспалительном процессе. Поэтому не затягивайте с визитом в ЛОР во избежание тяжелых осложнений.

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