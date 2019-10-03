Дві сильних метеохвилі: у жовтні Землю накриє потужна магнітна буря

Магнітні бурі, які регулярно накривають Землю, стають джерелом поганого самопочуття та інших негативних проявів у житті людини. За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в жовтні очікується кілька сплесків магнітної активності.

Перша активність очікує на мешканців планети вже в цю неділю, 6 жовтня. Рівень буде невеликий, але метеочутливі люди можуть відчути ці коливання. Також невелика буря очікується 21 жовтня.

Проте сильний метеоудар очікується в кінці жовтня, 24, 25 і 26 жовтня. Ця буря досягне показників G1, а значить, що самопочуття почне погіршуватися напередодні, 23 жовтня і вплив магнітосфери буде спостерігатися до 27 жовтня.

Магнітні бурі у жовтні (Колаж РБК-Україна)

У ці дні фахівці рекомендують не перенапружуватися, всі важливі справи та поїздки – перенести на більш сприятливий час. Варто уникати перевтоми, досить спати, більше бувати на свіжому повітрі, правильно харчуватися, але не переїдати. Від алкогольних напоїв в ці варто утриматися.

Людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково тримати під ругами необхідні препарати, так як можуть спостерігатися сильні головні болі, підвищення артеріального тиску, нервозність, слабкість, роздратування.

Магнітні бурі у жовтні

Також варто уважно поставитися до свого здоров'я людям, які схильні до депресивних станів або мають хронічні психічні захворювання або захворювання нервової системи.