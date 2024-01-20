Кому из украинцев нужно стать на военный учет за границей

В Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины должны быть на учете в ТЦК и СП. Это касается даже тех, кто уехал за границу.

При подготовке материала использовали источники: постановление о Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервист и статью ТСН.

Кто должен становиться на военный учет

Если граждане Украины выехали за границу на более чем 3 месяца, то нужно в течение 7 дней с момента прибытия на новое место временного пребывания стать на учет. Это касается призывников, военнообязанных и резервистов.

А именно:

призывники в возрасте от 16 до 27 лет

военнообязанные и резервисты, пока не достигшие предельного возраста пребывания в запасе

женщины от 18 до 60 лет с медицинским образованием

женщины от 18 до 60 лет, добровольно служащие в рядах армии

Где становиться на военный учет за границей

На военный учет граждан Украины за границей могут принимать дипломатические учреждения по месту консульского учета.

При этом подчеркнем, что дипломатические учреждения не имеют права вручать повестки, поэтому речь идет только о военном учете.

После взятия на учет военнообязанного консульство должно в течение 7 дней проинформировать соответствующие территориальные военно-учетные органы в Украине.

Что будет, если не стать на военный учет за границей

Если призывник, военнообязанный или резервист в течение 7 дней не приедет в заграничное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет, он нарушит требования Порядка, предусматривающего ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это наказывают штрафом от 30 до 50 тысяч гривен.

Повторное совершение нарушения в течение года предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 тысяч гривен.