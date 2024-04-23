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"Очень больно". Ефросинина прокомментировала отношения с родной сестрой, которая живет в Москве

Маша Ефросинина и Лиза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая Маша Ефросинина ответила, поддерживает ли сейчас связь с родной сестрой Лизой Ющенко, которая замужем за российским бизнесменом и проживает вместе с ним и детьми в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Марии для УП.

Общается ли телеведущая с сестрой

Со слов знаменитости, тема общения с которой для нее является очень болезненной, они с родным человеком никак не контактируют.

"У нас нет сейчас общения как у сестер вообще", - отметила Маша.

Когда ведущий Роман Кравцев поинтересовался у Ефросининой, пыталась ли она как-то поговорить с Лизой о ситуации на ее родине, та ответила, что ей сложно об этом говорить.

Маша Ефросинина и Лиза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", - сказала звезда.

Также она рассказала о знакомстве с Виктором Ющенко, за сына которого была замужем ее сестра.

"Когда Лиза жила с Андреем, мы были несколько раз в гостях у них в доме. Виктор Андреевич показывал свою пасеку, у него очень такая украинская обстановка. Он этим очень гордился. За столом мы были, Виктор Андреевич говорил обычно за столом. И мы виделись на их свадьбе", - поделилась телеведущая.

"Официальная была роспись только в ЗАГСе. Личного общения, так чтобы я села и поговорила с Виктором Андреевичем - такого не было". То есть мы виделись раза три-четыре. Больше после того - никогда вообще", - добавила она.

 

Напомним, что до 2012 года Лиза была замужем за сыном экс-президента Виктора Ющенко, Андреем Ющенко. В браке родилась дочь Варвара.

В 2014 году родственница Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена по имени Сергей и родила ему сына. Вместе со своим избранником и детьми Лиза проживает в Москве.

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