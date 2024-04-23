"Дуже боляче". Єфросиніна прокоментувала стосунки з рідною сестрою, яка живе у Москві

Чи спілкується телеведуча із сестрою

Зі слів знаменитості, тема спілкування з якою для неї є дуже болючою, вони з рідною людиною ніяк не контактують.

"У нас немає зараз спілкування як у сестер взагалі", - зазначила Маша.

Коли ведучий Роман Кравцев поцікавився у Єфросиніної, чи намагалася вона якось поговорити з Лізою про ситуацію на її батьківщині, та відповіла, що їй складно про це говорити.

Маша Єфросиніна і Ліза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мені дуже боляче про це говорити. Тому що зараз мої емоції і мої почуття перестануть бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення, а тим паче емпатії. У мене лише є одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність", - сказала зірка.

Також вона розповіла про знайомство з Віктором Ющенком, з сином якого була одружена її сестра.

"Коли Ліза жила з Андрієм, ми були кілька разів в гостях у них в будинку. Віктор Андрійович показував свою пасіку, у нього дуже така українська обстановка. Він цим дуже пишався. За столом ми були, Віктор Андрійович говорив зазвичай за столом. І ми бачилися на їхньому весіллі", - поділилася телеведуча.

"Офіційний був розпис лише в РАЦСі. Особистого спілкування, так щоб я сіла і поговорила з Віктором Андрійовичем - такого не було". Тобто ми бачилися разів три-чотири. Більше після того - ніколи взагалі", - додала вона.

Нагадаємо, що до 2012 року Ліза була одружена з сином експрезидента Віктора Ющенко, Андрієм Ющенко. У шлюбі народилася донька Варвара.

У 2014 році родичка Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена на ім'я Сергій та народила йому сина. Разом зі своїм обранцем та дітьми Ліза проживає у Москві.