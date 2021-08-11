Помер останній онук Івана Франка: цікаві факти з життя відомого нащадка Каменяра
Помер Роланд Франко - онук Івана Яковича Франка, український вчений-інженер, дипломат і громадський діяч. Серце останнього онука видатного поета і прозаїка зупинилося на 90-му році життя.
Чим відомий Роланд Франко і цікаві факти з біографії знаменитого українця - читайте в нашому матеріалі далі.
Про смерть Роланда Тарасовича повідомили на Facebook-сторінці очолюваного ним Міжнародного фонду Івана Франка.
"З сумом повідомляємо, що 11 серпня на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка... Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне. Вічний спокій його душі. Вічна пам’ять," - йдеться у повідомленні.
Хто такий Роланд Франко
Роланд Тарасович народився у Львові в сім'ї великого Каменяра в 1932 році. Навчався в середніх школах Львова та Станіславова (Івано-Франківська), згодом - у Львівській політехніці та у КПІ.
На початку 1950-х років Франко-онук був запідозрений у створенні підпільної націоналістичної організації, після чого його двічі викликали в МДБ. Від арешту й ув'язнення його врятувало тільки дідове ім'я.
Після закінчення інституту він працював старшим інженером технічного управління Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР і секретарем Науково-технічної ради міністерства. Він автор близько 50 праць у галузі автоматичного регулювання та приладобудування.
Після здобуття Незалежності, з 1993 по 1996 роки на запрошення МЗС України перебував на дипломатичній службі. Зокрема, він був радником з питань науки в Посольстві України у Великій Британії.
Був членом правління Національної спілки краєзнавців України, головою правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара та інших структур, які займаються розвитком і популяризацією української історії.
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
Цікаві факти про Роланда Франка
- Саме завдяки Франку Україна безкоштовно одержала від Британії науково-дослідну станцію "Фарадей", яку нині всі знають у світі як станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці. І його досі називають "хресним батьком української антарктичної станції".
- Роланд Тарасович був активним популяризатором спадщини свого знаменитого діда. Він також заснував Міжнародну премію імені Івана Франка, яка вручається за вагомі здобутки та значні заслуги науковців у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук.
- Крім того, у 2017 році за ініціативи Роланда Франка було засновано Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс "Стежками Каменяра".
- Дітей у Роланда не було. Першу дитину при народженні втратила його дружина Алла.
- Він був останнім продовжувачем роду, хто носив прізвище Каменяра в Україні. Адже в чотирьох дітей Івана Яковича - синів Петра, Андрія та Тараса й доньки Ганни - народився лише один нащадок чоловічої статі - Роланд. Решта - дівчата. Дітей письменника й більшість онучок вже немає в живих, а правнуки роз’їхалися світом.
- Роланд запевняв, що в більшості з творів Івана Яковича приховано передбачення для українського народу.
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
Нагадаємо, нещодавно помер знаменитий український художник Олександр Ройтбурд.