Помер останній онук Івана Франка: цікаві факти з життя відомого нащадка Каменяра

Помер Роланд Франко - онук Івана Яковича Франка, український вчений-інженер, дипломат і громадський діяч. Серце останнього онука видатного поета і прозаїка зупинилося на 90-му році життя.

Чим відомий Роланд Франко і цікаві факти з біографії знаменитого українця - читайте в нашому матеріалі далі.

Про смерть Роланда Тарасовича повідомили на Facebook-сторінці очолюваного ним Міжнародного фонду Івана Франка.

"З сумом повідомляємо, що 11 серпня на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка... Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне. Вічний спокій його душі. Вічна пам’ять," - йдеться у повідомленні.

Хто такий Роланд Франко

Роланд Тарасович народився у Львові в сім'ї великого Каменяра в 1932 році. Навчався в середніх школах Львова та Станіславова (Івано-Франківська), згодом - у Львівській політехніці та у КПІ.

На початку 1950-х років Франко-онук був запідозрений у створенні підпільної націоналістичної організації, після чого його двічі викликали в МДБ. Від арешту й ув'язнення його врятувало тільки дідове ім'я.

Після закінчення інституту він працював старшим інженером технічного управління Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР і секретарем Науково-технічної ради міністерства. Він автор близько 50 праць у галузі автоматичного регулювання та приладобудування.

Після здобуття Незалежності, з 1993 по 1996 роки на запрошення МЗС України перебував на дипломатичній службі. Зокрема, він був радником з питань науки в Посольстві України у Великій Британії.

Був членом правління Національної спілки краєзнавців України, головою правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара та інших структур, які займаються розвитком і популяризацією української історії.

Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)

Цікаві факти про Роланда Франка

Саме завдяки Франку Україна безкоштовно одержала від Британії науково-дослідну станцію "Фарадей", яку нині всі знають у світі як станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці. І його досі називають "хресним батьком української антарктичної станції".

Роланд Тарасович був активним популяризатором спадщини свого знаменитого діда. Він також заснував Міжнародну премію імені Івана Франка, яка вручається за вагомі здобутки та значні заслуги науковців у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук.

Крім того, у 2017 році за ініціативи Роланда Франка було засновано Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс "Стежками Каменяра".

Дітей у Роланда не було. Першу дитину при народженні втратила його дружина Алла.

Він був останнім продовжувачем роду, хто носив прізвище Каменяра в Україні. Адже в чотирьох дітей Івана Яковича - синів Петра, Андрія та Тараса й доньки Ганни - народився лише один нащадок чоловічої статі - Роланд. Решта - дівчата. Дітей письменника й більшість онучок вже немає в живих, а правнуки роз’їхалися світом.

Роланд запевняв, що в більшості з творів Івана Яковича приховано передбачення для українського народу.

Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)