Взаємне повернення громадян України та Росії відбулося, - Москалькова

Фото: Тетяна Москалькова (kremlin.ru)

Обмін пройшов за формулою 35 на 35

Російська Уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що взаємне повернення громадян України та Російської Федерації відбулося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, обмін полоненими відбувся за формулою "35 на 35".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічали їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Крім того, український політв'язень Олег Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну полоненими. Присутні вітали оплесками Сенцова.

Раніше з'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Зазначалося, що в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Російські ЗМІ підкреслювали, що в списку присутні лише 12 громадян РФ.

Також в російському міжнародному аеропорту "Внуково" приземлився спеціальний борт Ту-204-300, який напередодні вилетів з українського аеропорту "Бориспіль". На борту літака знаходяться особи, які були звільнені Україною в рамках обміну полоненими. Зокрема, серед них може бути головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський.