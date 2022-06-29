Зниження температури повітря буде короткочасним: синоптики оновили прогноз погоди
Погода в Україні найближчими днями порадує невеликою прохолодою. У багатьох областях можливі короткочасні дощі та сильний вітер, який зіб'є спеку. Однак зниження температури буде короткочасним і через пару днів спека знову повернеться.
Яка погода чекає українців у найближчий тиждень - читайте в матеріалі нижче.
За даними порталу Sinoptik, найближчими днями температура повітря знизиться до + 26 + 28 градусів. На вихідних можливі дощі та грози, а з Понеділка позначки знову наблизяться до +30 градусів.
Погода на сході України
На сході середа буде похмура, можливий короткочасний дощ і гроза. Також очікується шквальний вітер. Ще одна гроза пройде в неділю, а температура до кінця тижня не перевищить +26 +28 градусів.
З понеділка, 3 липня, спека повернеться в східні області країни й синоптики прогнозують підвищення температури до +29 +31 градуса.
Погода на півночі України
У середу на півночі країни очікується гроза, шквальний вітер і навіть можливий град. Температура вдень до + 29 градусів. У четвер очікується до + 27 градусів, а потім до кінця тижня буде сухо, сонячно і до +29 градусів.
З неділі на півночі спека знову почне посилюватися - до +31 градуса. Після 7 липня можлива нова хвиля зниження температури повітря.
Погода на півдні України
Середа в південній частині буде сонячною, без опадів, вдень до +28 градусів. Грози та сильні дощі можливі в четвер. До кінця тижня очікується зниження температури до + 28 градусів.
З понеділка знову стане спекотно, синоптики прогнозують від + 31 до + 34 градусів. Опади не очікуються.
Погода на заході України
Найближчі три дні в західній частині країни будуть дуже спекотними, до + 34 градусів. У суботу прийдуть грози, зливи та прохолода - температура знизиться до +23 +24 градусів.
З Понеділка можливі дощі, повітря знову прогріється до + 25 + 27 градусів. Але вже 6 липня в регіоні знову стане прохолодніше і йтимуть дощі. Синоптики прогнозують зниження температури до + 21 + 24 градусів.
Погода в Києві
Жителям столиці очікувати прохолоди не варто. У середу очікується гроза, сильний вітер і до +31 градуса. У четвер і п'ятницю буде сонячно, повітря прогріється до +28 +29 градусів.
На вихідних до Києва знову повернеться спека. Синоптики обіцяють сонячні та сухі дні, до +31 + 32 градуси.
Невелике зниження температури в столиці можливо тільки після 7 липня. Прогнозується похмура погода, від + 25 до + 27 градусів.
До речі, раніше ми розповідали про те, у яких областях очікуються найближчими днями найвищі температури повітря.
А ще ми писали про те, які продукти потрібно і можна вживати в сильну спеку.