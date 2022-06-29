Друга "тропічна ніч" поспіль. Спека у Києві знову б'є рекорди
У Києві зафіксована друга "тропічна ніч" поспіль. Температура протягом двох діб не опускається нижче 20 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Ніч вважається "тропічною", коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче 20 градусів", - йдеться в повідомленні.
За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 28 червня в столиці не опустилася нижче +21,3°С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року.
Там також підтверджують, що вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень.
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