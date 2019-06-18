ДТП в Ужгороді з мажоркой: справа отримала несподіваний поворот

В справі 21-річної Яни Костраби, яка протаранила в Ужгороді автомобіль Олександра Костюка, з'явився ще один фігурант. Подробиці розповів правозахисник Олександр Пересоляк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він повідомив, що до відповідальності за вчинення правопорушення буде притягнута не тільки 21-річна дівчина, яка сіла за кермо автомобіля без прав, але і власник цього автомобіля, колишній співробітник міліції Василь Корсак.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо Корсака і йому інкримінують допуск до керування автомобілем особи, у якої немає відповідного права.

"У резонансній ДТП з Porsche Cayenne порушено нову кримінальну справу. Як мені стало відомо з власних джерел, поліція почала нове кримінальне провадження проти власника Porsche Cayenne за ст. 287 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують допуск до керування особи, яка не має відповідного права. Питання відповідальності власника Porsche Cayenne я публічно підняв вчора. І після невеликих дискусій працівники прокуратури погодилися з моєю позицією: у діях власника Porsche Cayenne вбачаються ознаки кримінального злочину. Респект ГУНП в Закарпатській області та ужгородській місцевій прокуратурі", - написав Пересоляк.

Жахлива ДТП в Ужгороді facebook.com/peresolyak)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що папа ужгородської мажорки вибачився перед дружиною потерпілого.

А також ми розповідали про те, що суд обрав запобіжний захід для Яни Костраби, яка вчинила страшну ДТП в Ужгороді.