Мій хлопець все вирішить: в Ужгороді мажорка на Porsche влаштувала страшну ДТП

ДТП в Ужгороді влаштувала мажорка на Porsche (фото: zk.npu.gov.ua)

ДТП в Ужгороді трапилося з вини студентки, в якої навіть не було прав

Дорожньо-транспортна пригода в Ужгороді трапилася з вини 21-річної студентки зі Сваляви, Іванни (Яни) Костраби. Вона перебувала за кермом Porsche Cayenne, коли авто вилетіло на зустрчіну смугу і протаранило Ford Focus, в якому їхав 32-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

ДТП сталася ввечері, 15 червня, біля Боздоського парку в Ужгороді. Водія Ford госпіталізували у вкрай важкому стані. Винуватиця аварії також опинилася в лікарні. Її подруга, яка перебувала на пасажирському сидінні в лікарні в стані середньої тяжкості.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу відносно винуватиці ДТП за ст. 286 ККУ (Порушення правила безпеки дорожнього руху з потерпілими).

ДТП в Ужгороді влаштувала мажорка на Porsche (фото: facebook.com/Богдан Андріїв)

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв став свідком наслідків аварії. Він проїздив повз, коли побачив, що водія Ford затиснуло в автомобілі, і викликав рятувальників.

ДТП в Ужгороді влаштувала мажорка на Porsche (скрін: facebook.com/Богдан Андріїв)

У 21-річної студентки Ужгородського національного університету Іванни (Яни) Костраби на момент аварії не було при собі водійського посвідчення.

На місці ДТП вона відмовилася пред'явити вказане посвідчення співробітникам патрульної поліції, заявивши, що "її хлопець все вирішить". В офіційній базі водіїв також не виявили дані про студентку.

Власник авто, яке спричинило аварію, був присутній на місці ДТП, повідомив про право власності на машину, а згодом навідувався до дівчини у лікарню.

ДТП в Ужгороді влаштувала мажорка на Porsche (Іванна (Яна) Костраба, фото: zakarpattya.net.ua)

Дружина потерпілого Олександра Костюка Юлія написала у Facebook, що її чоловік у вкрай важкому стані. У нього численні розломи черепа, забій внутрішніх органів і багато переломів, його оперували чотири години.

"Уповаю на силу і здоров'я коханого, бо шанси лікарі дають невеликі", - написала Юлія.

Зараз Олександр знаходиться в стані коми, підключений до апарату штучного дихання.

"Зі сторони винуватців навіть ніхто не підійшов, батьків дівчини ми зустріли у ліфта з поліцейським, але "ни тоски, ни любви, ни жалости" в їхніх очах я не побачила, їм не до того, напевно..." - додала дружина потерпілого.

ДТП в Ужгороді влаштувала мажорка на Porsche (скрін: facebook.com/Ужгород)

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