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ДТП з Кулебою: нова інформація про стан омбудсмена та його дітей

STYLERЖиття    27.11.2019 - 18:13
ДТП з Кулебою: нова інформація про стан омбудсмена та його дітей
ДТП з Миколою Кулебою (Колаж РБК-Україна)

Близькі Миколи Кулеби розповіли про його стан здоров'я

Микола Кулеба, дитячий омбудсмен, потрапив в страшну ДТП у Чабанах Київської області разом зі своїми синами, Тимофієм і Єлисеєм. Старший син чиновника сильно постраждав і його ввели в стан медикаментозної коми, щоб зменшити больовий синдром і запобігти виникненню ускладнень з боку головного мозку.

Після консиліуму, лікарі повідомили, що зараз операцію Тимофія проводити не будуть, але не виключили, що хірургічне втручання знадобиться в майбутньому.

ДТП з Кулебою: нова інформація про стан омбудсмена та його дітей

Микола Кулеба потрапив в аварію разом з синами - нові деталі про його здоров'я (Колаж РБК-Україна)

Як повідомили джерела з оточення омбудсмена у коментарі для видання "Сьогодні", сам Микола Кулеба знаходиться у важкому стані і до понеділка швидше за все, його будуть спостерігати в палаті реанімації.

"Він поки що в поганому стані, перебуває в реанімації. Сподіваємося, що з наступного тижня його переведуть в палату. У нього сильний больовий синдром. Стан дітей Миколая – без змін, але динаміка позитивна. Тимофій поки що знаходиться в медикаментозній комі. Його спеціально не виводять з цього стану, лікарі чекають, поки він набереться сил. У молодшого – динаміка одужання хороша", - розповів близький друг сім'ї Мирослава.

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Новини України Николай КулебаДТП
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