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ДТП з Кулебою: лікарі шокували новиною про здоров'я старшого сина омбудсмена

STYLERЖиття    26.11.2019 - 13:58
ДТП з Кулебою: лікарі шокували новиною про здоров'я старшого сина омбудсмена
ДТП з Кулебой (Колаж РБК-Україна)

Старший син Миколи Кулеби знаходиться в медикаментозній комі

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у страшне ДТП в Чабанах на Київщині, в результаті якого серйозно постраждали його діти - старший син Тимофій і 10-річний Єлисей. Зараз діти Кулеби продовжують залишатися в лікарні у важкому стані. Про це повідомив на брифінгу головний лікар КП "Феофанія" Ігор Семенов.

Зараз оперувати 19-річного сина Кулеби не збираються, але не виключають такої можливості в майбутньому.

"Тільки що закінчився консиліум за участю двох фахівців ... Стан (дитини - ред.) залишається важким. Йому проводять певні медикаментозні заходи для того, щоб зменшити больовий синдром, запобігти виникненню певних ускладнень з боку головного мозку, це найскладніше і найважливіше, що є на сьогодні. Також є травма грудної клітини, черевної порожнини, але там все більш-менш стабільно", - розповів Семенов.

За словами лікаря, старший син Кулеби продовжує знаходиться в медикаментозній комі.

ДТП з Кулебою: лікарі шокували новиною про здоров'я старшого сина омбудсменаМикола Кулеба з дітьми потрапив у ДТП під Києвом (Фото: kiev.informator.ua)

"Так, умовно кажучи, він знаходиться в медикаментозній комі, яка необхідна в даній ситуації, це лікувальний процес", - повідомив лікар.

Нагадаємо, що у омбудсмена Миколи Кулеби – закрита травма грудної клітини та перелом ребер з другого по десяте.

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