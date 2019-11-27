ДТП з Миколою Кулебою і дітьми обростає скандальними подробицями (фото)

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (колаж: РБК-Україна)

У ДТП з Миколою Кулебою в Чабанах постраждало чотири людини

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба з двома синами потрапив у ДТП в Чабанах Київської області. У результаті аварії серйозно постраждали діти Кулеби - старший Тимофій і 10-річний Єлисей. Омбудсмен, а також 21-річний водій Volkswagen, з яким зіткнулася Toyota Camry Кулеби також отримали травми, але їхньому життю нічого не загрожує.

Водія другого авто направили у Києво-Святошинську лікарню, і журналісти вирішили потрапити до нього, щоб дізнатися про його стан. Але в приймальному їх не пустили, директор послався на "таємницю слідства", а незабаром після прибуття ЗМІ, до лікарні приїхала озброєні люди. Про це пише журналіст Назар Приходько.

Зазначимо, що медичний заклад, куди направили водія Volkswagen, знаходиться в Боярці під Києвом. Микола Кулеба та його старший син перебуває у Феофанії, а молодший - в "Охматдиті".

ДТП з Миколою Кулебою (водій Volkswagen, фото: facebook.com/pumamgo)

За словами Назара Приходько, в приймальному відділенні їх "відфутболили" в реєстратуру, але там теж сказали, що нічого не знають, і відправили до заступника головного лікаря. Останній в свою чергу направив журналістів до директора.

Директор заявив, що не пустив навіть "центральні телеканали" і посилався на "таємницю слідства". Після того, як журналісти повернулися в приймальне, їх почала виштовхувати якась охоронна фірма. А далі під'їхали "автоматники".

ДТП з Кулебою обростає скандальними подробицями (фото: facebook.com/pumamgo)

"Ми так і не змогли дістатися до хлопця... Єдине, що знаю: він лежить у травматології (2 поверх) і "дуже багато спить". Цю фразу сказала мені одна із медпрацівниць..." - пише Приходько.

Журналіст каже, що вперше стикається з такою ситуацією, коли до потерпілого в ДТП не допускають представників ЗМІ.

"Видно, що хлопця "капсулюють", не дають говорити. Кожен журналіст підтвердить: після ДТП ми спокійно спілкуємося з постраждалими, які розповідають, як воно було... а тут... "Нізя", - пише Приходько.

ДТП з Кулебой обростає скандальними подробицями (скрін: facebook.com/pumamgo)

Нагадаємо, аварія сталася близько 14:00 у неділю, 24 листопада, у Чабанах неподалік від Києва. На відео з камер спостереження видно, що Микола Кулеба порушив ПДР, проїхавши на червоне світло. Крім того, за деякими даними, ні водій, ні старший син уповноваженого з прав дитини не були пристебнуті, а молодший їхав без автокрісла.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сіна. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (відео: facebook.com/pumamgo)