Друзья будут хохотать. Как стать стендап-комиком на любой вечеринке

Друзья уже давно говорят вам, что у вас есть настоящий талант смешить всех вокруг? Поэтому пришла пора попробовать свои силы в самом популярном юмористическом жанре настоящего - стендапе. Но как стартовать сразу без позорных ошибок по этому новому делу, где бы вы ни выступали - перед друзьями или незнакомой аудиторией?

РБК-Украина (проект Styler) собрало список полезных советов от профессионалов для будущих звезд стендапа, которые сразу же выведут шутника на новый уровень.

Как придумать классную стендап-комедию

Выберите свою уникальную точку зрения. Зрители любят комиков с отчетливо выраженной, аутентичной точкой зрения. Не бойтесь быть собой, даже если это кажется безумным. Ваш взгляд на мир поможет аудитории лучше вас понять и насладиться вашим юмором. Открытая реакция на ситуации может создать сильную связь со зрителями, даря вам море смеха и аплодисментов.

Создайте крутой комедийный конфликт. Весь юмор базируется на конфликте. Или это смешная история, или забавный случай - всегда есть какой-то комедийный конфликт. Важно научиться встраивать этот элемент в ваши материалы, ведь именно он создает самые смешные моменты.

Покажите свою подлинную, смешную сущность. Зрители приходят на ваше выступление, чтобы увидеть вас, настоящего и неповторимого. Будьте максимально реальны на сцене, это сделает вас ближе к аудитории и вызовет их искреннюю реакцию.

Окунитесь в творческий поток. Лучшие идеи приходят тогда, когда вы не останавливаетесь на каждом слове и не анализируете излишне свои мысли. Позвольте себе творить свободно, не беспокоясь о совершенстве. Это позволит вам создавать невероятно смешные материалы.

Ваши движения и пластика также смогут сыграть немаловажную роль в общем впечатлении от шуток (фото: Freepik.com)

Советы по исполнению стендап-комедии

Не запоминайте каждое слово своего выступления. Если вы будете заучивать текст дословно, то будете звучать на сцене, как робот. Вместо этого сосредоточьтесь на основных пунктах и импровизируйте, это сделает ваше выступление живым и динамичным.

Сосредоточьтесь на аудитории, а не на себе. Когда вы слишком многое думаете о себе, вас может охватить страх сцены. Напротив, когда вы сосредотачиваетесь на том, чтобы развлечь зрителей, вы чувствуете вдохновение и страсть к тому, что говорите.

Разговаривайте с аудиторией, а не к ней. Сломайте четвертую стену! Вы не на телевидении, вы вживую. Общайтесь со зрителями, вовлекайте их в свои шутки и будьте частью их вечера.

Не оскорбляйте зрителей. Помните, что ваша цель - рассмешить, а не обидеть. Зрители могут сочувствовать тем, кого вы оскорбляете, и это может испортить атмосферу. Будьте остроумными, но не жестокими.

Еще один совет - вам также должно очень нравиться то, что вы делаете на сцене, и это будет ощущаться в зале (фото: Freepik.com)