В Дружковке Донецкой области идет выдача помощи от Фонда Ахметова

Наборы с продуктами первой необходимости получают жители Дружковки. Из-за обстрелов выдачи осуществляются с дополнительными мерами безопасности. Фонд Рината Ахметова передал в прифронтовый город 4 тысячи продовольственных наборов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В каждом из них макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны фонд передал 344 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер http://m.me/AkhmetovFDU