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У Дружківці Донецької області триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Понеділок 25 березня 2024 19:13
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У Дружківці Донецької області триває видача допомоги від Фонду Ахметова У Дружківці Донецької області триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Набори з продуктами найпершої необхідності отримують мешканці Дружківки. Через обстріли видачі здійснюються із додатковими заходами безпеки. Фонд Ріната Ахметова передав до прифронтового міста 4 тисячі продовольчих наборів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У кожному з них макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З початку повномасштабної війни фонд передав 344 тисячі наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер http://m.me/AkhmetovFDU

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