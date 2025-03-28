Украинский комик Веня показался после сложной операции из-за кровоизлияния в мозг (фото)

В январе известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук пережил кровоизлияние в мозг . После сложной операции он проходит длительную реабилитацию. Несмотря на непростой путь восстановления, Веня постепенно начинает появляться на публике. На днях он принял участие в шоу, продемонстрировав свой обновленный образ.

"Мы сейчас сами немного взволнованы. Мы впервые ворвались таким полным составом. Это еще не полноценный камбэк господина Вени. Я думаю, что он немного расскажет о своём текущем состоянии, но на стрим мы решили попробовать подтянуть его, чтобы он дома не скучал. Он по вам собственно соскучился и по всей этой движухе, поэтому наконец в кадре мы втроем. ВКВ живы", - начал с этих слов новый выпуск шоу Артем Дамницкий.

Сам Веня признался, что очень соскучился по коллегам и зрителям.

"Я появился сегодня здесь, во-первых, потому что я очень-очень сильно соскучился по пацанам и по вам", - сказал комик. Как выглядит Веня после операции (скриншот)

Он также рассказал, что во время реабилитации общался с друзьями через онлайн-викторины и телефонные звонки.

"Были вечерние передачи и была викторина онлайн, когда мне звонили, спрашивали, как у меня дела. Я решил сегодня прийти и ответить на некоторые вопросы и наконец увидеться - ну не лично, полуживой, типа через камеру, но уже не через телефон", - добавил Александр.

Комик отметил, что планирует и в дальнейшем появляться в различных проектах. Отдельно он обратил внимание на свой новый образ в шапке, к которой, признается юморист, уже привык.

"Когда я смотрю в зеркало - типа шапка и шапка, а вот когда я ее снимаю, тогда я вспоминаю, когда на меня лепили всевозможные парики там, где я короткостриженый". Как выглядит Веня после операции (скриншот)

Реакция фанов на возвращение Веню и его новый образ

Появление звезды "Лиги Смеха" после длительной паузы стало знаковым событием для поклонников.

В комментариях пишут, что очень соскучились по юмористу и новый образ ему очень идет.

Веничка, как же мы рады тебя видеть! Вас, ребята, в полном составе! Тебе очень идет шапка

Ваууууууу, Веня, мы по тебе так скучали. Но, take your time, восстанавливайся потихоньку, мы тебя еще подождем, если надо

Какой сюрприз, наконец-то увидеть Веню! Шапка очень подходит, как будто так было всегда. Спасибо, ребята, вы сделали этот вечер!

На самом деле, Александр, вам очень идет шапка. Это не меньшая фишка чем ваши роскошные волосы. Вы очень сильный человек. Выздоравливайте.

Саша! Вот это сюрприз! Шапка очень подходит, "новый образ" очень подходит, даже лучше, чем было раньше. Вообще очень рада тебя видеть, выздоравливай. И совершенно неважно: в шапке или без. Главное, что ты выздоравливаешь.

Напомним, кровоизлияние в мозг у Александра произошло 31 января.

Вследствие этого мужчина потерял сознание, а также имел очень сильные и затяжные судороги всего тела.

"Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу. Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки", - подчеркнул Венедчук.

К счастью, операция прошла успешно.

Вас может заинтересовать