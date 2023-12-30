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Жена Виктора Павлика назвала диагноз певца и сказала, почему он оказался под капельницей

Екатерина Репьяхова с Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, опровергла информацию о том, что ее мужа якобы госпитализировали в больницу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы артиста.

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По словам инфлюенсерши, у ее любимого случился гипертонический криз. К счастью, не осложненный.

Екатерина призналась, что изрядно испугалась за мужа.

Екатерина Репьяхова сказала, что произошло с Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Муж дома, был и есть. Его не госпитализировали никуда. Сама вчера очень напугалась. Слава Богу, ничего серьезного. Гипертонический, не осложненный криз. Давление понизили. Уже все хорошо. Спасибо каждому за волнение", - сообщила Репьяхова.

Отметим, что вчера избранница исполнителя заставила поклонников переживать за своего кумира.

Сначала она выложила stories, где сообщила о "личной трагедии". А вечером она опубликовала фото Виктора Павлика под капельницей и написала, что не так представляла конец года.

Виктор Павлик оказался под капельницей (фото: instagram.com/repyahovakate)

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Виктор ПавликЕкатерина Репяховазвезды шоу-бизнеса